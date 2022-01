Influencer Vita Aranda murió tras tiroteo en concierto en Paraguay

La modelo perdió la vida tras recibir un impacto de bala en la cabeza en medio de un concierto denominado Ja’umina Fest.

La empresaria e influencer fue herida en la cabeza con un arma de fuego en un concierto en Paraguay. Imagen: Vita Aranda/Instagram

Dos personas perdieron la vida y cuatro resultaron heridas en un tiroteo que ocurrió este domingo en la ciudad San Bernardino de Paraguay. Entre los fallecidos se reconoció a la influencer Vita Aranda. El hecho ocurrió en el anfiteatro José Asunción Flores en el espectáculo musical Ja’umina Fest. La reconocida modelo Cristina Vita Aranda, esposa del futbolista Iván Torres de Olimpia de Paraguay, perdió la vida tras llegar al Hospital Nacional de la localidad de Itauguá con un ‘pronóstico reservado’ luego de recibir un impacto de bala en la cabeza y no pudo resistir a la intervención. Según información de ABC TV, cuatro personas fueron trasladadas al centro hospitalario luego de sufrir heridas de bala y que su condición se mantenga estable. En redes sociales se pudo ver imágenes en medio del concierto que se suspendió de manera inmediata. El Ja’umina Fest reunió en esta ocasión a artistas como el grupo colombiano Binomio de Oro y la agrupación argentina Damas Gratis, entre otros. Disparos en el concierto "Jaumina" deja 2 muertos y 5 heridos, entre ellos, la influencer Vita Aranda. Imagen: Twitter PUEDES VER: Miss Earth 2021 se defiende de ataque racista que denigró su cabello afro Miss Estados Unidos 2019 falleció tras caer de piso 29 en edificio Cheslie Kryst, coronada Miss Estados Unidos en 2019, falleció de forma trágica la mañana del 30 de enero. Su cuerpo fue hallado tras caer del piso 29 del edificio The Orion, un rascacielos residencial ubicado en 350 West 42nd Street en Manhattan, Nueva York. La reina de belleza vivía en el noveno nivel y, según la Policía, su muerte se produjo alrededor de las 7.15 a. m. Miss Estados Unidos 2019, Cheslie Kryst falleció la mañana del 30 de enero 2022. Foto: Cheslie Kryst/Instagram Falleció Suylén Milanés, hija del cantante cubano Pablo Milanés La cantante y productora musical Suylén Milanés falleció el domingo 30 de enero a las 5.20 a. m., según informó la discográfica estatal EGREM (Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales). La artista de 50 años, hija del reconocido cantautor cubano Pablo Milanés, se encontraba internada en la sala de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de La Habana, tras ser ingresada de emergencia el jueves 27 por un accidente cerebro vascular, que luego fue diagnosticado como irreversible. Suylén Milanés, era una de las tres hijas de Pablo Milanés y Yolanda Benett. Foto: Suylén Milanés/Instagram

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa