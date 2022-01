Tula apoya a Pancho y exige a Migraciones que responda apelación: “Tiene hijas que mantener”

Pancho Rodríguez está atravesando por un momento muy difícil luego de ser impedido de ingresar a Perú. Esto, tras haber asistido a la polémica fiesta de Yahaira Plasencia en pleno estado de emergencia por el coronavirus. Tras ello, el modelo se vio obligado a volver a su país natal Chile, en donde se encuentra hasta la fecha junto a su hija.

Por ello, el chico reality se enlazó con En boca de todos para hablar sobre la complicada situación que tiene con Migraciones.

Pancho Rodríguez explica su conflicto con Migraciones

“Estoy viviendo una etapa de mi vida súper difícil y súper complicada acá en Chile. Desde que tuve esta prohibición de ingreso a Perú... Todos saben que, en abril, yo fui junto a un par de compañeros al cumpleaños de una amiga (Yahaira Plasencia), a la cual llegó la policía y se hizo todo un tema mediático por haber estado en toque de queda. A raíz de eso, me llega una notificación a mi casa expulsándome del país y dándome una prohibición de ingreso de cinco años. Frente a esto, yo presente una apelación” , indicó.

“Se me está juzgando como si fuese un delincuente, y lo único que yo hice fue cometer una falta de la cual me siento arrepentido y siempre me voy a sentir arrepentido. En siete años que llevó en Perú, nunca he cometido ningún problema con ninguna autoridad”, añadió.

Pancho Rodríguez no quiere que se le juzgue como a un delincuente. Foto: composición/Pancho Rodríguez/Instagram

Tula pide a Migraciones que respondan a la apelación de Pancho Rodríguez

Al escuchar el testimonio de Pancho Rodríguez, Tula se solidarizó con el chileno y pidió a Migraciones que respondan dicha solicitud.

“Él tiene más de un mes en Chile, tiene dos hijas que mantener, hay deudas que hay que pagar (...) yo confío en que las autoridades hagan lo correcto y confío en que Migraciones responda”.