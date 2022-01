Tove Lo opinó sobre el conflicto entre Damon Albarn y Taylor Swift

La semana pasada, Taylor Swift y Damon Albarn causaron polémica en redes sociales luego de viralizarse una entrevista hecha al líder de Gorillaz. Ahora, la cantante Tove lo habló al respecto en una entrevista para la columna Wired del periódico Daily Star y comentó lo siguiente:

“Sé que Taylor compone y es una gran escritora. Supongo que tal vez hubo un malentendido acerca de eso. Sé que cuando la gente ve muchos nombres en una canción, piensa: ‘Oh, ¿hicieron esto o no?’. Pero es muy raro que alguien escriba sus canciones al 100% hoy en día. La forma en que colaboramos ahora es algo así como envías cosas al otro y dices: ‘Oye, ¿puedes encontrar algo más?’. El hecho de que haya muchos nombres no significa que el artista no esté involucrado”, declaró la sueca.

Asimismo, se le consultó sobre la posibilidad de una colaboración entre ambas estrellas, a lo que ella respondió diciendo que apoyaría la idea, en caso se diera. “Eso sería una locura, una unión de géneros. Me encantaría ver esa mezcla de géneros”.

Taylor Swift se defiende y le responde a Damon

Horas después de que la entrevista se hiciera viral, la intérprete de “All too well” optó por hacer sus descargos contra el músico:

“Damon Albarn, era una gran admiradora tuya hasta que vi esto. Escribo TODAS mis propias canciones. Tu opinión es completamente falsa y TAN dañina. No es necesario que te gusten mis canciones, pero es realmente jod*** tratar de desacreditar mis escritos”, escribió en Twitter.

Swift admitió sentirse decepcionada y aclaró que ella escribe todas sus canciones. Foto: Twitter Taylor Swift

¿Cómo inició el conflicto entre Taylor y Damon?

Damon Albarn fue entrevistado por LA Times. Cuando se le consultó al músico por los cantantes actuales que se basan en el sonido y la actitud en lugar de la calidad atemporal de su música, él contestó: “Dime alguien que no lo sea”. Pese a que el periodista señaló que Swift le parecía una “excelente compositora”, Albarn no dudó en discrepar con esta opinión.

“Sé lo que es coescribir. La coescritura es muy diferente a la escritura. Taylor Swift no escribe sus propias canciones. No estoy odiando a nadie, solo digo que hay una gran diferencia entre un compositor y un compositor que coescribe. No significa que el resultado no pueda ser realmente bueno”, manifestó el músico.