Tatiana Astengo, Sebastián Rubio y Ebelin Ortiz se pronunciaron tras salida de Avelino Guillén

Mediante sus redes sociales, los actores mandaron fuertes mensajes al presidente Pedro Castillo, a quien pidieron que priorice la lucha contra la corrupción.

Famosos se pronunciaron sobre la salida de Avelino Guillén. Foto: composición Twitter/presidencia de la República

El último sábado 29 de enero, el ambiente político nacional se vio convulsionado luego que Avelino Guillén presentara su renuncia irrevocable al cargo de ministro del interior. El abogado reveló que existieron diversas diferencias con el presidente Pedro Castillo, por lo que su presencia en el cargo era insostenible. Ante ello, diversos famosos utilizaron sus redes sociales para manifestar su molestia con la situación. Tatiana Astengo, Sebastián Rubio y Ebelin Ortiz fueron algunos de los actores que utilizaron su cuenta de Twitter para pronunciarse sobre esta inesperada renuncia. Las tres figuras de la televisión nacional suelen opinar sobre el acontecer político del Perú y esta vez no perdieron la oportunidad para dirigirse al primer mandatario. PUEDES VER: Manolo del Castillo retorna a la conducción con Reportaje al Perú en Radio Nacional Tatiana Astengo La actriz que dio vida a Reinas Pachas en Al fondo hay sitio señaló estar bastante decepcionada con el accionar del presidente de la República, quien no contestó a tiempo la petición de Avelino Guillén ante el accionar del cuestionado comandante general de la PNP. Tatiana Astengo y otros famosos se pronunciaron tras la salida de Avelino Guillén. Foto: Twitter “Mal. Ese tema pudo atenderlo inmediatamente, sin dejar en visto a Avelino Guillén, gran peruano admirado y respetado que le sumó. Lo perdió y con ello perdió también usted. Cualquier discurso anticorrupción serán palabras vacías”, indicó. Sebastián Rubio El integrante de De vuelta al barrio también lamentó la salida del exministro y señaló que el maltrato recibido por parte de Pedro Castillo generó esta crisis. Asimismo, el actor indicó que la situación solo genera que la vacancia presidencial cobre más fuerza. Sebastián Rubio y otros famosos se pronunciaron tras la salida de Avelino Guillén. Foto: Twitter “Gran pérdida la de Guillén. ¿Quién lo estará presionando para sacarlo? Ese maltrato que llevó a su renuncia no es casual. Sus lentos reflejos le hacen la ‘camita’ a la vacancia”, escribió en su cuenta de Twitter. Ebelin Ortiz La protagonista de El último bastión fue más enfática en su mensaje contra el actual mandatario. La actriz afirmó que sin acciones concretas el discurso de la lucha anticorrupción solo son palabras vacías. Ebelin Ortiz y otros famosos se pronunciaron tras la salida de Avelino Guillén. Foto: Twitter “Señor presidente de la República, Pedro Castillo le recuerdo que usted ganó las elecciones por el 34% de votantes antifujimoristas que no queríamos corruptos en el Perú. ¿Lo entiende? ¿Entiende que la figura de Avelino Guillén era para nosotros el aval que necesita su Gobierno? ¿Qué clase de lucha lidera usted?”, cuestionó.

