¿Por qué Shirley Arica es vinculada a banda criminal Los Incorregibles tras comprar un auto?

Shirley Arica vuelve a generar polémica debido a que ha sido vinculada a la banda criminal Los Incorregibles. Según informó la Policía, pudo corroborar que la modelo adquirió el auto Mercedes-Benz de color rojo que trasladaba a Miguel Ángel Salinas, presunto cabecilla de la organización. Los delincuentes son investigados por haber robado al Estado peruano más de 1 800 000 soles.

El informe de América TV señala que, si las investigaciones continúan y se confirma que Shirley Arica está involucrada con los integrantes de la banda, será intervenida.

Shirley Arica. Foto: Shirley Arica/Instagram

¿Cuál es la relación de Shirley Arica con Los Incorregibles?

Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp) , el chofer y testaferro de Miguel Ángel Salinas, Jorge Luis Urilla Uchua, compró el auto Mercedes-Benz en mayo del 2020.

Líder. Empresario Miguel Salinas Cámac, de Los Incorregibles. Foto: difusión

Acudió a la empresa J. C. Ugarte Import S. A. C. y pagó con dinero en efectivo, algo sospechoso para la Fiscalía porque él no tiene una situación económica acomodada.

Tres meses después, en agosto de 2020, el presunto testaferro vendió el auto a la misma empresa donde lo compró. Los pagos de las transacciones fueron identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS.

A pocos días de la venta, la madre de Shirley Arica adquirió el auto Mercedes-Benz en la misma concesionaria. Fue cancelado con un depósito y en efectivo, pero estas transacciones no figuran.

La defensa de Shirley Arica

Shirley Arica decidió defenderse al respecto. La modelo negó tener vínculos con la banda criminal Los Incorregibles y aseguró que no conoce al presunto cabecilla de esta, Miguel Ángel Salinas.

“Yo compro el carro en un concesionario y sale la persona que me lo vendió. Lo compre ahí y ya. No sé de quién es o de quién fue. Yo hice los trámites directamente con el concesionario, mas no con el dueño del vehículo”, indicó exintegrante de El poder del amor.

Incluso pidió que las autoridades continúen con las investigaciones. ”Que investiguen todo lo que tienen que investigar. Yo tengo todos mis papeles en regla, así que no tengo ningún problema. No conozco ninguno de esos nombres que me acaban de mencionar”, sentenció.

Shirley Arica. Foto: Instagram/Shirley Arica

¿Quiénes son Los Incorregibles?

Los Incorregibles son una red criminal acusada de haberle robado al Estado peruano más de 1 800 000 soles luego de vulnerar el sistema de contrataciones del Ministerio de Economía y Finanzas.

De acuerdo a América TV, la Policía capturó a cinco integrantes, que son:

Miguel Ángel Salinas Camac (Presunto líder de la banda criminal)

Pedro Yassi Uceda Peña (Hacker)

Isaías Castro Lozano (Hacker)

Irma Corzo Carretero (Especialista SIAF)

David Alberto López Jerí (Especialista SIAF)

Además de ellos, 40 personas se encuentran en investigación.

Desde el 2018, la Fiscalía le sigue los pasos a los delincuentes, pues se registró robos millonarios en gobiernos regionales y municipales.

Los afectados son los de Tumbes; los distritos de Supe, Ricardo Palma y Punta Negra, en la provincia constitucional de Lima; Callao; Apurímac; Ayacucho, entre otras ciudades.