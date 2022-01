Shirley Arica cuenta entre lágrimas que sufre por su vinculación a organización criminal

Shirley Arica se encuentra en Ecuador como parte de su carrera de artista. Esta vez se presentó en el programa En contacto y rompió en llanto por las acusaciones que recibió sobre estar vinculada a una organización criminal en Perú denominada Los Incorregibles.

“Llevo mucho tiempo lidiando con distintos ataques, yo creo que —como lo he dicho en reiteradas ocasiones— por falta de madurez, pero he sabido levantarme en cada una de las cosas que me han pasado. Siempre va a ser así”, dijo la modelo al inicio de la entrevista.

Entre lágrimas, la ‘Chica realidad’ confesó que se encuentra en una etapa de cambio y que no merece que su nombre sea manchado de esta forma. Además, consideróe que merece una nueva oportunidad para poder mostrar quién es en realidad.

“Tengo todo el derecho de cambiar, de hacer las cosas bien y no tengo por qué ser juzgada ni mi nombre tiene por qué ser manchado por algo que no tengo nada que ver. Entonces que me den la oportunidad, que se den cuenta de quién soy yo y de las ganas que tengo de hacer muchas cosas porque tengo un propósito y es mi hija, soy madre y padre para ella”, comentó sobre sus recientes vínculos con personas ligadas al narcotráfico.

¿Cuál es la relación de Shirley Arica con Los Incorregibles?

Según la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), Jorge Luis Urilla Uchua, chofer y testaferro de Miguel Ángel Salinas, compró el auto Mercedes-Benz en mayo del 2020.

Tres meses después, en agosto de 2020, el presunto testaferro vendió el auto a la misma empresa en la que lo adquirió. Los pagos de las transacciones fueron identificados por la Unidad de Inteligencia Financiera de la SBS.

A pocos días de la venta, la madre de Shirley Arica compró el auto Mercedes-Benz en la misma concesionaria. Fue cancelado con un depósito y en efectivo; sin embargo, estas transacciones no figuran.

Shirley Arica se encuentra en la mira de la justicia al haber comprado un carro de alta gama. Foto: Shirley Arica/Instagram

Shirley Arica se arrepiente de problemas con Tilsa Lozano

Shirley Arica vive uno de los mejores momentos de su carrera artística tras lograr la tan ansiada internacionalización con su exitosa participación en el reality de Turquía El poder del amor.

Por ello, la modelo de 32 años aseguró que desea enfocarse en su trabajo y en su pequeña, así como en dejar atrás las polémicas que protagonizó en el pasado. De ese modo recordó uno de sus enfrentamientos con Tilsa Lozano y reveló que está arrepentida de ello.

“Yo creo que no debí darle esos adjetivos. No medí la magnitud de mis palabras en ese momento. Entonces, de eso sí me puedo arrepentir. Sí, por supuesto (le pediría disculpas). Creo que las disculpas te ayudan a ganar cosas, en lugar de la soberbia. La soberbia no te lleva a nada”, expresó.