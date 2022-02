Sebastián Rubio a Pedro Castillo por cambio de gabinete: “Mal momento para ponerse cabe”

El actor Sebastián Rubio lamentó que Pedro Castillo tomara radical decisión en medio de las problemáticas que se están viviendo en el país y que alimentan la incertidumbre política.

"¿Y ahora cuántos días estaremos sin gabinete?", escribió el actor Sebastián Rubio en su perfil de Twitter. Foto: composición/AFP/Sebastián Rubio/Instagram

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa