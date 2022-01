Samuel Suárez desmiente haber asistido a concurrida fiesta y presenta pruebas

El influencer de Instarándula compartió el video por el que fue acusado de no respetar las medidas de prevención ante el coronavirus y comprobó que sus seguidores se equivocaron.

“Quiero aclarar que no soy yo", expresó Samuel Suárez en redes sociales. Foto: composición Instarándula

Samuel Suárez respondió luego de ser acusado de asistir a una fiesta en plena tercera ola de COVID-19. Algunos usuarios reportaron haberlo visto en dicho evento, e incluso se difundió un video en el que aparecería disfrutando con un grupo de amigos. El creador de Instarándula utilizó las redes sociales para explicar la situación y desmintió haber participado en la concurrida reunión. PUEDES VER Samuel Suárez marca distancia de Andrea San Martín: No tiene mi título de amistad Samuel Suárez responde Samuel Suárez compartió el mencionado clip para demostrar que la persona que protagoniza la grabación es una conocida figura de TikTok con el que compartiría gran parecido físico, razón por la que fueron confundidos por varias personas. “Me pasaron este video asegurando era yo en una fiesta COVID, quiero aclarar que no soy yo. Es un tiktoker llamado Jeff García, dicen tenemos un ventarrón”, explicó el comunicador en Instagram. El influencer también publicó una fotografía de García y preguntó a sus seguidores si encontraban alguna similitud. PUEDES VER Samuel Suárez sobre Rodrigo González: “Se cree el centro del universo” Samuel Suárez arremete contra Rodrigo González El periodista Samuel Suárez se sintió atacado por Rodrigo González y aseguró que el famoso conductor de espectáculos minimizó su trabajo al compararlo con una copia de Amor y fuego. El autor de Instarándula no se quedó callado y le respondió al popular ‘Peluchín’. “Si mal no recuerdo, él sale de Latina en agosto del 2019 y, un mes después, hace su plataforma, tenía su cuenta de Instagram, pero Instarándula está desde el 2018″, precisó en Instagram.

