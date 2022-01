Papá del ‘Gato’ Cuba carga a la hija de Ale Venturo, y ella dice: “Gracias, tío, por quererla”

Jorge Cuba protagonizó una tierna escena con la bebé de Ale Venturo, actual pareja de su hijo Rodrigo Cuba.

Jorge Cuba se mostró encantado con la hija de Ale Venturo. Foto: Rodrigo Cuba - Ale Venturo /Instagram

¡Les da la bendición! Jorge Cuba, el papá de Rodrigo Cuba, ya no oculta su satisfacción por la nueva relación de su hijo con Ale Venturo. En varias oportunidades, el señor evitó pronunciarse al respecto; sin embargo, esta vez no tuvo reparos en endulzar las redes al protagonizar una tierna escena con la hijita de la empresaria. El exfuncionario compartió una fotografía donde aparece cargando a la pequeña, y la acompañó con un cariñoso mensaje: “Díganme si no es una bebé hermosa”, escribió. PUEDES VER: Ethel Pozo duda del amor de Rodrigo Cuba y Ale Venturo: “Si en octubre amabas a alguien más” Por su lado, Ale Venturo agradeció el gesto; no obstante, sorprendió al llamarlo ‘Tío’. “Mi bebé, gracias, tío, por querer mucho a mi Aria”, expresó la novia del ‘Gato’ Cuba. Publicación de Jorge Cuba Foto: Instagram Rodrigo Cuba habla como bebé mientras se engríe con Ale Venturo Luego de oficializar su romance, Rodrigo Cuba y Ale Venturo no dejan de compartir en redes sociales cada momento que viven juntos. Esta vez, la pareja divirtió a todos sus seguidores al compartir un video donde se puede ver al futbolista engriéndose mientras estaba en un restaurante con la empresaria. “Una entradita, cabecita, pollito”, dijo, con voz de bebé mientras veía junto con su novia lo que iban a degustar en el lugar. Como era de esperarse, Ale no pudo contener la risa ante la actitud del ‘Gato’ Cuba. Ale Venturo se desvive en halagos por Rodrigo Cuba: “Es un buen chico” Ale Venturo se animó a brindar, por primera vez, una entrevista junto a su amado Rodrigo Cuba. Si bien la empresaria no quiso entrar en detalles de cómo nació el amor entre ellos, se deshizo en elogios hacia su pareja. La joven, aseguró que hace poco conoció al futbolista y espera que todo marche viento en popa. “Espero que todo vaya bien, es un buen chico”, expresó Ale Venturo para Teledeportes.

