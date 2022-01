De colaborar musicalmente a esperar un hijo juntos: la historia de amor de Rihanna y A$AP Rocky

Rihanna y A$AP Rocky han sido los protagonistas de una extensa relación que se ha mantenido alejada de las cámaras y las redes sociales. Ahora que esperan a su primer hijo, te contamos cómo el rapero logró conquistar a la famosa cantante.

Rihanna y A$AP Rocky se conocieron en el 2012, cuando trabajaron en el tema "Cockiness (Love it)". Foto: AFP

Rihanna y A$AP Rocky sorprendieron al mundo al confirmar públicamente que se encuentran esperando a su primer bebé. La famosa cantante y el rapero protagonizaron una sesión de fotos en la ciudad de Nueva York en la que se mostraron más que emocionados por la pronta llegada de su primogénito. Sin duda, la relación entre ambos se ha mantenido alejada de las pantallas y de las redes sociales. En los últimos años, la artista originaria de Barbados decidió priorizar su privacidad y no suele compartir detalles de su vida romántica. En esta nota contamos cómo fue que se originó una relación entre los conocidos personajes de la industria musical y cómo llegaron a formar una familia juntos. PUEDES VER Rihanna está embarazada de su primer bebé con ASAP Rocky Primer acercamiento de Rihanna y A$AP Rocky Rihanna y A$AP Rocky se habrían conocido en el año 2012 gracias a la colaboración musical que lanzaron juntos. “Cockiness (Love it)” es el nombre de la canción en la que ambos participaron. Posteriormente volvieron a unirse, pero esta vez sobre el escenario de los MTV Video Music Awards, para interpretar dicho tema en vivo. Gracias al éxito del single, el rapero fue convocado como telonero de la gira mundial Diamonds World Tour para las presentaciones en Estados Unidos. Esto les dio la oportunidad de poder conocerse más allá del aspecto musical. A pesar de que en los siguientes años se lucieron juntos en diversos eventos y apariciones públicas, la cantante inició una relación con el billonario Hassan Jameel, mientras que Rocky fue vinculado con la modelo Kendall Jenner. De colaborar musicalmente a esperar un hijo juntos: la historia de amor de Rihanna y A$AP Rocky. Foto: AFP PUEDES VER Rihanna responde a los rumores de embarazo a través de un mensaje en Instagram Rihanna culmina su relación con Hassan Jameel En el 2022 se reportó que la también empresaria se había distanciado de Hassan Jameel, con quien mantuvo un romance por más de tres años. Una fuente cercana a la artista comentó a la revista People que la separación había sido originada por diferencias. “Sus vidas eran muy diferentes y fue muy difícil para ellos mantener la relación”, precisó al medio. Fue en ese entonces que los rumores sobre el acercamiento sentimental entre Rihanna y A$AP Rocky comenzaron a resurgir. El diario The Sun obtuvo la declaración de un informante que confirmó el vínculo. “Rihanna rechaza ponerle una etiqueta porque es muy pronto luego de lo que pasó con Hassan. Ambos están disfrutando su compañía y tomando las cosas con calma”, dijo. De colaborar musicalmente a esperar un hijo juntos: la historia de amor de Rihanna y A$AP Rocky. Foto: BLACKGRID Rihanna y A$AP Rocky oficializan su romance Luego de juntarse nuevamente para un campaña publicitaria para la empresa Fenty Skin, compañía cosmética de la propia cantante, ambos fueron vistos muy cariñosos en el hotel Beatrice Inn de Nueva York. Diversos medios reportaron que este fue el momento en que Rihanna y A$AP Rocky confirmaron su vínculo, lo que fue corroborado algunos días después por el medio TMZ. En los siguientes meses, paparazzis los fotografiaron en diversos momentos como caminatas nocturnas, cenas románticas e incluso durante sus vacaciones en Barbados. De colaborar musicalmente a esperar un hijo juntos: la historia de amor de Rihanna y A$AP Rocky. Foto: Angela Weiss / AFP) PUEDES VER Rihanna es oficialmente billonaria gracias a su imperio con Fenty, afirma la revista Forbes Rihanna muestra su embarazo Tras una extensa relación, Rihanna confirmó que se encuentra esperando a su primer bebé junto con el rapero A$AP Rocky. People reportó la noticia y publicó diversas fotografías que ponen en evidencia el avanzado estado de la intérprete de “We found love”. En las imágenes se les puede ver caminando de la mano por el barrio de Harlem, Nueva York. La famosa artista lució su vientre con una casaca rosada y un jean de tiro bajo. Rihanna muestra su embarazo. Foto: People Magazine

