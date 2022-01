Rihanna confirma que está embarazada de su primer bebé con ASAP Rocky

¡Será mamá! La famosa cantante Rihanna espera a su primer bebé con su novio, el rapero ASAP Rocky. Mira las tiernas fotos que recorren las redes sociales.

Rihanna y ASAP Rocky tienen un año de relación amorosa. Foto: Instagram / Twitter

Rihanna está embarazada de su primer bebé con ASAP Rocky. La famosa cantante protagonizó una tierna sesión de fotos que ya recorren las redes sociales. Varios medios extranjeros confirmaron la noticia este lunes 31 de enero. Ampliamos en breve...

