Richard Acuña orgulloso de Brunella Horna por su debut en América hoy

El excongresista Richard Acuña demostró en más de una forma su felicidad por el nuevo trabajo de su pareja Brunella Horna.

Richard Acuña aplaudió el logro de Brunella Horna. Foto: Richard Acuña/ Instagram

