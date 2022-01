Renzo Schuller: “Hacer televisión es un show casi teatral”

“He aprendido a decir ‘nunca digas nunca’”, comenta Renzo Schuller sobre la posibilidad de conducir un reality de competencia. Por ahora lo vemos como jurado en ‘Perú tiene talento’. “Ha habido de todo, por eso como jurado hemos discrepado. Me he divertido incluso con cosas absurdas porque en el humor, quizá, me gusta eso, y me han dicho: ¡cómo lo has dejado pasar! (sonríe)”.

Al margen de su carrera en el teatro, ha sido popular por años por uno de los programas juveniles con tantos seguidores como críticos. “Esto es distinto, aquí estoy como jurado, mi labor es el humor y estoy como un espectador más, dando mi humilde opinión. Siempre, en cada cosa que hago, he tratado de sacar provecho al máximo... de algo que me guste o algo que no me guste, igual, de todo se aprende. No lo voy a negar, aquí me he sentido muy cómodo”.

En el programa de Latina comparte con Mathías Brivio, con quien había competido en el mismo horario. “Hacer televisión es un show (sonríe), pero aquí no hay eso (supuestas rivalidades) porque el formato no es ese. Son personajes, es un espacio casi teatral”.

Por otro lado, Schuller cuenta que celebró que la película Utopía ingresara a Netflix. “Que aparezca en la plataforma, más allá de la experiencia, me parece importante. No era supuestamente el tipo de contenido que buscaban, pero aquí se demuestra lo contrario”.

El actor recuerda que fue él quien le pidió el personaje al director Gino Tassara.” Le dije que conocía la historia porque tuve dos amigos de mi promoción del colegio que fallecieron ahí. Para mí era importante aportar algo, conocía a la mamá de uno de ellos, era muy personal para mí, veía la frustración que sintieron, que sienten porque no se hiciera justicia”.

Schuller agrega que considera “necesaria” para el caso la película. “La historia ha quedado plasmada en un lugar, no es simplemente ‘te acuerdas de’. Quisimos que tenga un registro”.