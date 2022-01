Pedro Castillo: reacciones de periodistas en Twitter ante la decisión de renovar el gabinete

Después de un sorpresivo anuncio de cambio de gabinete por parte del presidente de la República, Pedro Castillo, varios periodistas de distintas editoriales y casas televisivas se han manifestado al respecto. Los líderes de opinión han utilizados sus cuentas de Twitter para compartir sus opiniones con los cibernautas , quienes no han dejado pasar ni un minuto para hacer el tema viral en la plataforma.

¿Quiénes se han manifestado con respecto al cambio de gabinete?

Rosa María Palacios utilizó sus redes para explicar que, para ella, esta decisión beneficia a Mirtha Vásquez, quien fue la cabeza del Consejo de Ministros desde el año pasado.

Rosa María Palacios con respecto al anuncio del presidente sobre cambiar el gabinete. Foto: Twitter Rosa María Palacios

El periodista Augusto Álvarez Rodrich compartió con sus seguidores que se encuentra a la expectativa de la reestructuración del nuevo gabinete de Castillo.

Augusto Álvarez Rodrich con respecto al anuncio del presidente sobre cambiar el gabinete. Foto: Twitter Augusto Álvarez Rodrich

Verónica Linares, conductora del noticiero de América TV, aseguró que estos cambios en el Gobierno se relacionan directamente con la Policía.

Verónica Linares con respecto al anuncio del presidente sobre cambiar el gabinete. Foto: Twitter Verónica Linares

Mabel Huertas, periodista y locutora de RPP, se mostró preocupada por el siguiente paso que daría Castillo: quiénes serían los nuevos ingresos y cuándo serían anunciados.

Mabel Huertas con respecto al anuncio del presidente sobre cambiar el gabinete. Foto: Twitter Mabel Huertas

Mónica Delta, quien acaba de cumplir 40 años de carrera periodística, también retuiteó la publicación del presidente e informó a sus seguidores sobre lo que se viene para el Perú en la política.

Mónica Delta con respecto al anuncio del presidente sobre cambiar el gabinete. Foto: Twitter Mónica Delta

Marco Avilés, quien ha colaborado con medios como The New York Times y Washington Post, criticó al Gobierno actual e indicó que no desearía que el Ejecutivo tuviera una tendencia de izquierda más fortalecida.

Marco Avilés se manifestó sobre los cambios en el gabinete. Foto: Twitter Marco Avilés

¿Qué es lo que dijo Pedro Castillo en Twitter?

El presidente Pedro Castillo sorprendió a la población al anunciar, a través de sus redes sociales, que ha decidido hacer cambios serios en el gabinete actual. Recordemos que este pronunciamiento se da días después de la salida de Avelino Guillén.

Además, la excabeza del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, también compartió en sus plataformas la imagen del que sería el documento oficial de renuncia que presentó para dejar su cargo.