Pancho Rodríguez se quiebra y culpa a Migraciones: “Me juzgan como si fuese un delincuente”

Luego de haber sido elegido como el mejor competidor de Esto es guerra en la gran final, Pancho Rodríguez pegó la vuelta a su natal Chile para reencontrarse con su hija y tomar unos días de descanso. Pero cuando el chico reality viajó de regreso a nuestro país, Migraciones no lo dejó ingresar debido a que pesaba una alerta en su contra luego de haber sido detenido en abril del 2021 cuando participó de aquella polémica fiesta de Yahaira Plasencia.

Tras algunas semanas de aquel hecho, el chileno conversó con En boca de todos y afirmó estar atravesando un momento complicado. El integrante de EEG aseguró que el organismo gubernamental lo está juzgando de la peor manera a pesar de haberse disculpado públicamente.

Pancho Rodríguez estalla contra Migraciones por su situación actual

“Estoy viviendo una etapa de mi vida súper difícil y súper complicada acá en Chile. Desde que tuve esta prohibición de ingreso a Perú... Todos saben que, en abril, yo fui junto a un par de compañeros al cumpleaños de una amiga (Yahaira Plasencia), a la cual llegó la policía y se hizo todo un tema mediático por haber estado en toque de queda. A raíz de eso, me llega una notificación a mi casa expulsándome del país dándome una prohibición de ingreso de cinco años. Frente a esto, presente una apelación”, inició en el espacio televisivo de América.

“Se me está juzgando como si fuese un delincuente, y lo único que yo hice fue cometer una falta de la cual me siento arrepentido y siempre me voy a sentir arrepentido. En siete años que llevó en Perú, nunca he cometido ningún problema con ninguna autoridad”, añadió.

Pancho Rodríguez se quiebra al hablar sobre su hija

En otro momento de la entrevista, Pancho Rodríguez resaltó la importancia de su pequeña, hija quien estuvo a su lado durante estos complicados días. El participante también lamentó no haberle cumplido las vacaciones en Lima que le prometió a la pequeña debido al impedimento de Migraciones.

“Rafa ha sido mi ángel. Los primeros días cuando estuve en el aeropuerto con ella, intentando solucionar, me tenía que ir a llorar al baño cada media hora porque estaba muy angustiado, pero después dije que no podía ocultarle lo que estaba pasando y ella me dice: ‘No te preocupes, papá, lo importante es que estamos juntos, hay que darle tiempo, no eres delincuente’. Ella me ha dado tranquilidad y me ha dado esa paz”, precisó.