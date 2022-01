Pancho Rodríguez arrepentido por asistir a fiesta COVID-19: “Cometí un error y lo siento mucho”

El ex chico reality Pancho Rodríguez pidió disculpas por haber cometido una infracción en abril del 2021 y se mostró apenado por seguir imposibilitado de ingresar a nuestro país.

Pancho Rodríguez no quiere que se le juzgue como a un delincuente. Foto: composición/Pancho Rodríguez/Instagram

