Pamela Vértiz critica a Magaly Medina por sus ampays, pero la conductora se defiende

Magaly Medina aseguró que sus ampays y su irreverente estilo han definido su paso por la televisión. “Tengo esa parte también de mí, yo soy irónica”, dijo a Pamela Vértiz.

"El sufrimiento no se celebra, pues, pero hay un personaje detrás que has construido”, le dijo la periodista a Magaly Medina en vivo. Foto: composición ATV

