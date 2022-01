Muere Dora Cadavid, la actriz que interpretó a ‘Inesita’ en Yo soy Betty, la fea

La actriz colombiana Dora Cadavid perdió la vida este lunes 31 de enero. La noticia fue difundida por la sobrina de la artista a un medio internacional.

Dora Cadavid perdió la vida a los 84 años. Foto: Difusión/RCN TV

Dora Cadavid, una de las actrices más conocidas de la televisión colombiana, falleció a los 84 años de edad. La famosa artista se ganó al público de Latinoamérica por interpretar al personaje de Inesita en la telenovela Yo soy Betty, la fea. La sobrina de la intérprete confirmó el deceso al diario El tiempo la mañana de este lunes 31 de enero. Sin embargo, aún no se conocen las causas exactas de su muerte. Gran cantidad de usuarios y personalidades lamentaron la noticia en las redes sociales y recordaron con cariño el paso de la actriz por diversas producciones. PUEDES VER Alfredo Adame denunció a personas con quienes protagonizó fuerte pelea en la calle Dora Cadavid y su extensa trayectoria La carrera de Dora Cadavid en televisión inició en el año 1954 para la telenovela titulada Espectros pero ya era conocida en la industria radial gracias al programa La voz de Antioquía. Fue descubierta por el productor Fausto Cabrera, que la ayudó a dar el paso al teatro. En los siguientes años fue parte del elenco de producciones como Una vida para amarte, Café con aroma de mujer y Amores como el nuestro. Sin embargo, ganó mas popularidad gracias a su participación en Yo soy Betty, la fea. En dicha novela dio vida a Inés Ramírez o Inesita, la querida asistente del diseñador Hugo Lombardi en la trama. Dora Cadavid y su extensa trayectoria. Foto: RCN TV PUEDES VER Falleció Ismael Contreras, reconocido actor y dramaturgo peruano Los últimos años de Dora Cadavid Dora Cadavid atravesó por un difícil momento en el 2012 con la muerte de su hijo Moisés, quien también era actor y director teatral, víctima del cáncer. Durante sus últimos años decidió vivir alejada de su familia e ingresó a un centro geriátrico. En una de las últimas entrevistas que otorgó, explicó las razones que la llevaron a residir en un hogar de ancianos. “Mis sobrinas estaban preocupadas porque yo viviera sola y uno con la edad no debe estar solo en ninguna parte, y yo no quiero ser carga para nadie”, dijo a programa Lo sé todo. Los últimos años de Dora Cadavid. Foto: Lo sé todo - Colombia

