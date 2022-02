Milena Warthon sobre críticas de detractores: “Tomo los comentarios de quien vienen”

La cantante Milena Warthon mencionó que ha aprendido a “bañarse en aceite” y que los comentarios de odio que recibe en redes sociales le resbalan.

Milena Warthon cuenta que su propósito como artista es hacer que el mundo escuche sus temas de floclore andino. Foto: composición/Milena Warthon/Instagram

Una artista completa. Milena Warthon se encuentra dando firmes pasos en su carrera musical. Prueba de ello es el gran recibimiento que ha tenido su nuevo tema “La nena”, que habla sobre la emancipación de la mujer. La artista peruana que combina el género pop y la música andina en sus temas musicales concedió una entrevista a La República, donde fue consultada respecto de diversos aspectos de su formación artística, así como de temas más personales y de carácter sentimental. En esa línea, la joven inició la conversación detallando que es estudiante de Comunicaciones y que además complementa su carrera de Música aprendiendo a tocar diferentes instrumentos. Milena Warthon no toma en cuenta comentarios de odio En un punto de la entrevista, la joven de 21 años fue consultada sobre las críticas y ataques que recibe por parte de usuarios de internet que no valoran su música y descalifican la convergencia entre el género pop y los sonidos andinos en sus canciones. PUEDES VER: Milena Warthon cuenta detalles sobre el despegue de su carrera: “Ser artista en este país no es fácil” “Hay mucha gente a la que no le gusta salir de la zona de confort o salir de lo normalmente establecido, y pues nada, se respeta. Para gustos y colores no hay autores”, dijo en un inicio la joven artista. “Con lo que sí no estoy de acuerdo es con las personas que solo se dedican a tirar odio en redes sociales, a mí y a todos los artistas”, agregó la intérprete de “Agua de mar”, y alegó que dichos comentarios son un reflejo de la sociedad y de personas que quieren proyectar sus inseguridades y lanzar negatividad hacia otros. “He aprendido en este tiempo a bañarme en aceite y que me resbalen, y tomar los comentarios de quien vienen. Mis amigos y familia siempre están ahí para darme estos consejos y darme seguridad en las cosas que hago”, puntualizó Warthon. PUEDES VER: Milena Warthon anuncia su nuevo tema “La nena”, inspirado en el empoderamiento femenino Milena Warthon afirma que se sintió afectada por comentarios de haters Tras ello, la reportera le preguntó a Milena Warthon si en algún punto de su vida los mensajes de detractores llegaron a afectarla anímicamente. “De todas maneras, y es por eso que los invito a escuchar mi nueva canción”, señaló la cantante peruana refiriéndose a su tema “La nena”, el cual deja ver su lado más vulnerable y está basado en una experiencia real. “Esta canción justamente habla de eso. (…) Por estos cambios que hubo en mi vida y la cantidad de emociones que tuve que procesar en tan poco tiempo, también empezaron a haber muchos más haters y miles de comentarios criticándome de una manera sin sentido”, expresó Milena contestando a la interrogante de la periodista.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa