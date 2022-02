Michelle recibe elogios de Johanna en su reencuentro: “Es mi hija, mi engreída, mi favorita”

Michelle Soifer y Johanna San Miguel protagonizaron emotivo encuentro. Foto: América TV

¡Nuevamente juntas! Fue uno de los encuentros más esperados de la televisión. Michelle Soifer y Johanna San Miguel se reencontraron en la última edición de Esto es Habacilar, tras enrumbar por caminos separados debido a sus proyectos artísticos. Llenas de emoción, ambas se envolvieron en un emotivo abrazo e incluso la recordada ‘mamá leona’, terminó siendo cargada por la cantante de música urbana. Previamente, la conductora, presentó a la popular ‘Michi’ como una mujer espectacular y que la consideraba como su hija. PUEDES VER: Michelle Soifer descarta regresar a los realitys: “Todo para mí es el canto” “Ha llegado el momento de presentar a mi hija, mi bebé, mi engreída, mi favorita, la única para mí, la amo y la adoro. Tanto es así que nunca me he peleado con ella. Esa es mi leona”, expresó. Ante tal elogio, su invitada, no dudó en agradecerle tan lindas palabras y dejar en claro que era la preferida de Johanna. Michelle Soifer Foto: Michelle Soifer/ Instagram Michelle Soifer, Rafael Cardozo y Yahaira Plasencia estuvieron en el Canta y gana de Esto es Habacilar La popular ‘Michi’, Rafael Cardozo y Yahaira Plasencia, exguerreros emblemáticos, llegaron al programa para participar en la secuencia Canta y gana de las estrellas. Además, también se reencontró con sus incondicionales amigas Paloma Fiuza y Angie Arizaga. Michelle Soifer presentó su disco La Nena en Esto es Habacilar Como parte de la promoción del disco La Nena, Michelle, enfundada en un sexy traje negro y acompañada por su ballet, presentó en Esto es Habacilar el tema el “Mix álbum La Nena”. La Nena, el primer álbum de Michelle Soifer, está compuesto por ocho temas: “La Nena”, “Tempo”, “Tu boca”, “Bye Bye”, “Te darás cuenta”, “Bombón asesino”, “Torero” y un feat con Ángel López, exvocalista de Son by Four, en la canción “Yo tengo un flow” (al Callao). Michelle Soifer explicó que cada canción está inspirada en etapas de su vida. “”Tu boca”, es un tema por ese amor oculto, a esa persona que amas en silencio y no se lo puedes decir” , señaló. Michelle Soifer en Esto es Habacilar. Foto: América TV