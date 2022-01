Melissa Klug sube tierna foto con su hijo: “Ya no crezcas más”

La popular ‘Blanca de Chucuito’ habló de su hijo mayor y aclaró que es parte de la vida que crezcan.

Melissa Klug responde a comentarios donde le dicen 'suegra' tras subir foto con su hijo mayor. Imagen: Melissa Klug/Instagram

Melissa Klug habló sobre su hijo mayor Adriano (fruto del compromiso con Jefferson Farfán) y contó que ya está próximo a la adolescencia porque cumplirá 14 años. Ella se mostró orgullosa de su desarrollo publicando una fotografía emotiva en sus redes sociales. “Este papacito es mío. Ya no crezcas más”, escribió la expareja de Jefferson Farfán en su cuenta oficial de Instagram. En la publicación, se pudo apreciar que el menor alcanzó gran estatura, superior a la de su madre. Melissa Klug comparte una foto con su hijo mayor en redes sociales. Imagen: Melissa Klug/Instagram Los usuarios de la red social aconsejaron que aproveche pasar tiempo con su hijo mientras pueda. En tanto, ella respondió: “Algún día formará su familia y se irá, es parte de la vida”. PUEDES VER: Samahara Lobatón emocionada porque ya inscribió a su hija en el nido Melissa Klug respondió los comentarios que dejaron sus seguidoras en la foto que compartió junto a su hijo Adriano. Imagen: Melissa Klug/Instagram Melissa Klug pasa vacaciones en Cancún con su familia Melissa Klug decidió viajar unos días a México junto a sus hijos y no dudó en compartir imágenes de los divertidos momentos que disfruta con ellos durante sus vacaciones. La empresaria optó por estar unos días lejos de Lima para pasar tiempo de calidad y tomarse un merecido descanso con Adriano y Jeremy, fruto del romance que tuvo años atrás con el futbolista Jefferson Farfán. Melissa Klug disfruta de sus vacaciones en Cancún con sus hijos. Imagen: Melissa Klug/Instagram Melissa Klug aclara responde cuestionamientos sobre sus hijas La ‘Blanca de Chucuito’ usó su cuenta de Instagram para responder cualquier interrogante o mensaje que llegue del público, y un usuario le mandó lo siguiente: “¿Cómo así le das tanta libertad a tus hijas?”. “Mis hijas ya son mayores de edad y aunque eso no define su madurez de cada una, les brindo toda mi confianza y mi apoyo para cualquier situación que se le presente”, respondió. Melissa Klug responde a usuario por qué le da tanta libertad a sus hijas.

