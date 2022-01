Manolo del Castillo retorna a la conducción con Reportaje al Perú en Radio Nacional

El popular programa de turismo Reportaje al Perú regresa en un nuevo formato que será liderado por Manolo del Castillo.

Radio Nacional cumple un año más de vida institucional y renueva los formatos de sus programas. Foto: composición/Manolo del Castillo/Instagram

Manolo del Castillo retoma su faceta como conductor. El reconocido especialista en turismo y viaje se incorpora a Radio Nacional para estar al frente de la conducción de este novedoso formato, según informó el portal noticioso Andina. Manolo del Castillo será conductor en Radio Nacional Desde el domingo 13 de febrero y todos los domingos de 3 a 5 p. m. , el guía turístico Manolo del Castillo estará presentando Reportaje al Perú, donde deleitará a sus radioescuchas sobre sus vastas experiencias viajeras y compartirá detalles y tips para recorrer nuestro hermoso país de la mejor manera posible. Así también, desde el 7 de febrero, los deportes tendrán un lugar en la programación de Radio Nacional con el estreno del espacio Nacional deportes, la cátedra, programa que estará a cargo de los periodistas Jaime Valderrama y Luis Ciudad, quienes nos mantendrán informados de las actividades deportivas nacionales e internacionales. PUEDES VER: Manolo del Castillo se prepara para Expedición Huascarán 2021: “La montaña es mi templo” Manolo del Castillo se vacuna contra la COVID-19 El conductor del programa Reportaje al Perú de TV Perú asistió al Estadio Manuel Bonilla de Miraflores el último 4 de julio para recibir su primera dosis contra el coronavirus. Así lo dio a conocer por medio de una transmisión en vivo que realizó en su perfil de Facebook, exhortando a sus seguidores a hacer lo mismo para salvaguardar su salud. “No duele nadita, más duele la espera... Bonita experiencia. De hecho que hace que uno se sienta mejor de ese momento en adelante, ya más seguro de todo lo que pasa en el día a día, más preparado, cuidado, protegido”, expresó.

