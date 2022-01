Magaly Medina revela que no quiere ser abuela: así fue su contundente respuesta

Magaly Medina se prepara para su regreso a la televisión con la nueva temporada de Magaly TV, la firme. La conductora brindó una entrevista al dominical Día D, conducido por Pamela Vértiz, donde reveló detalles de su relación con su esposo Alfredo Zambrano y lanzó un comentario en referencia a su único hijo, Gianmarco Mendoza.

Contó que se siente feliz de compartir su vida con el notario y sus tres pequeñas mascotas. Fue en ese preciso instante, cuando la periodista le preguntó si ellos representaban a los nietos que aún no tiene por parte de su hijo.

Magaly Medina atinó a reírse y aclaró que espera que Gianmarco Mendoza aún no sea padre. “Sí, son los nietos que todavía no tengo, y espero que demoren mucho en venir ”, fue su contundente respuesta. “Okey”, agregó la periodista entre risas.

Magaly Medina no perdonaría una infidelidad

Al contar detalles de su vida matrimonial con Alfredo Zambrano, Magaly Medina afirmó que no perdonaría una infidelidad del notario. Sin embargo, se mostró segura de que eso no sucedería, pues tienen mucha confianza.

“El confía en mí y yo confío en él. No seríamos capaces de defraudarnos el uno al otro, pero si en algún momento pasara, los dos sabemos lo que vendría a continuación. No, no, no (perdonaría una infidelidad). No estamos para eso”, señaló la presentadora.

Magaly TV, la firme 2022: estreno

El programa Magaly TV, la firme y su nueva temporada 2022 se estrena este lunes 31 de enero por la señal de ATV, a las 9.45 p. m.