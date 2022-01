Magaly Medina no se preocupa por una infidelidad: “Confío plenamente en mi marido”

Magaly Medina volvió a las pantallas de televisión este 2022 y protagonizó una entrevista con Pamela Vértiz para el programa Día D. La conductora se prepara para la nueva temporada de Magaly TV, la firme, que se estrena este lunes 31 de enero.

En la mencionada conversación habló sobre el éxito que ha tenido su espacio, así como los populares ‘ampays’ e incluso los planes a futuro que tiene para su familia.

PUEDES VER Magaly Medina contó a sus seguidores que conducirá Día D junto a Pamela Vértiz

Magaly Medina confía en la fidelidad de Alfredo Zambrano

Magaly Medina habló también sobre su matrimonio con Alfredo Zambrano, el cual atravesó por un difícil momento algunos meses atrás. La figura de televisión aseguró que existe mucha confianza entre ellos.

“Confío plenamente en mi marido como él confía en mí. Mi marido es muy celoso y él no se lo calla, él lo dice, es celoso y yo también, pero yo confío en él. Cuando él va a sus almuerzos con sus amigos, sale a reuniones, yo sé dónde está”, precisó.

Sin embargo recalcó que no perdonaría un infidelidad: “No, no lo creo, no estamos para eso, los dos nos hemos casado bastante adultos (...) más fácil es decir cuando dejas de amar a una persona y dejarla en libertad para seguir”.

PUEDES VER Magaly Medina muestra con orgullo lo emocionado que está su esposo por ir al Colombia vs. Perú

Magaly Medina regaló su entrada para el Perú vs. Colombia

¡Nadie lo puede creer! Magaly Medina reveló que tuvo la oportunidad de asistir al emocionante partido entre las selecciones de Perú y Colombia, que se llevó a cabo el último 28 de enero en la ciudad de Barranquilla.

La conductora informó que decidió ceder la entrada a uno de sus amigos, ya que no se considera fanática del fútbol.

“Realmente faltaron entradas. Ustedes saben, yo no soy fanática y prefiero irme de compras que ir a un partido de futbol. Así soy yo, esa es mi manera de pensar y mi esposo, finalmente, hoy lo ha entendido”, expresó.