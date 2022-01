Magaly Medina apoya el retiro de Melissa Paredes: “Lo que hizo fue tramposo y mentiroso”

Magaly Medina se presentó en el programa dominical Día D, conducido por Pamela Vértiz, a pocas horas del estreno de la nueva temporada de Magaly TV, la firme. Durante la entrevista, la conductora reveló qué opina sobre las críticas que recibió Melissa Paredes, quien fue retirada de la televisión tras la difusión de su ampay con el bailarín Anthony Aranda.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre Melissa Paredes?

La presentadora de espectáculos apoyó la decisión que tomó el programa América hoy. Afirmó que los auspiciadores no iban a permitir que la ex chica reality continúe en la conducción.

“ Se perdona el pecado, pero no el escándalo , como siempre en este país... Yo creo que bajo los cánones de todos los programas familiares, tenían que separarla porque los auspiciadores, que son los que mantienen el programa al aire, no iban a querer . Ellos tienen sus valores y reglas, no iban a querer a alguien que estaba siendo tildada como la infiel del año”, expresó.

“Con lo mismo se debe juzgar a los hombres. Pero tampoco que Melissa me salga con eso de que ‘si yo lo hice, está mal’, tampoco, porque lo que ella hizo fue tramposo y mentiroso ”, sostuvo la presentadora.

Se fue de vacaciones con su esposo, Alfredo Zambrano

La conductora volvió al país tras disfrutar de unas vacaciones con su esposo en Colombia. Durante esos días, estuvo a punto de asistir al partido de Perú vs. Colombia, pero decidió regalar su entrada al estadio.

“No voy a ir, porque faltaban entradas y he cedido la mía a unos de los amigos del grupo. Ustedes saben, yo no soy fanática y prefiero irme de compras que ir a un partido de fútbol. Así soy yo, esa es mi manera de pensar y mi esposo, finalmente, hoy lo ha entendido”, expresó a través de Instagram.