Karina Rivera y Timoteo confirman su regreso por América TV: “Muy pronto nos reencontraremos”

¡Ya es oficial! La animadora Karina Rivera y su compañero Timoteo sorprendieron con el anuncio a sus seguidores. Esto fue lo que dijeron.

Karina y Timoteo se dejó de emitir en marzo del año 2000, luego pasó a llamarse María Pía y Timoteo. Foto: Instagram

Karina Rivera y Timoteo regresan juntos a la televisión después de 22 años, desde que la animadora infantil tuvo que dejar el programa y ser reemplazada por María Pía Copello. A través de las redes sociales, ambos sorprendieron al confirmar a sus cientos de seguidores que vuelven por la señal de América TV. Fue la propia conductora quien dio la noticia en su cuenta oficial de Instagram. Según indicó ella, se encuentran preparando todo para su retorno a la pantalla chica. “Increíble que hayan pasado 27 años, por eso, junto a Timoteo estamos preparando algo lleno de amor y agradecimiento para ustedes , mis queridos ratoncitos... Muy pronto nos reencontraremos. Sígannos en @karinaytimoteooficial para estar enterados de todo. Los queremos”, escribió Karina Rivera, en referencia a la primera emisión de su programa que fue en 1995. PUEDES VER Karina Rivera y Timoteo protagonizan emotivo reencuentro después de 26 años Karina y Timoteo en América TV En la página de Karina y Timoteo también se muestran fotos de los conductores dentro de las instalaciones de América TV. Allí, se observa un camerino que lleva el nombre de los dos en la puerta. “Están listos para la sorpresa? Se viene… ¿Qué creen que haremos juntos? ¡Los leemos! #KarinaYTimoteo #27AñosJuntos@karivera_c @timoteodelatv”, se lee en la publicación. Karina Rivera y Timoteo confirman su regreso por América TV. Foto: captura Instagram Un regreso esperado Recordemos que en setiembre de 2021, Karina Rivera y Timoteo confirmaron, en el programa En boca de todos, que ya tenían planes para volver a la televisión este 2022. “Estamos pensando muchas cosas y todas esas cosas tienen que suceder en el 2022. Ya falta poquito. Lo dejamos ahí, pero tiene que ver con Karina y Timoteo”, dijo el querido dragoncito, personaje interpretado por Ricardo Bonilla. Hace unas semanas, los animadores se volvieron a ver en TV después de 26 años. Foto: captura América TV

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa