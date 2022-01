Karen Schwarz emocionada porque Nicolás Galindo la acompañará en la conducción de Yo soy

El actor Nicolás Galindo regresa a la conducción al formar parte de la nueva edición del reality de canto emitido por Latina.

El reality de canto contará con nuevas figuras como al actor Nicolás Galindo en la conducción. Foto: Karen Schwarz/Instagram

Los diversos formatos del reality de canto Yo soy vienen siendo un éxito en el país. Hace poco, finalizó la temporada de Grandes batallas internacional, en donde se coronó Sebastián Landa, imitador del cantante José Feliciano, como el ganador. Yo soy: nueva generación vuelve en el 2022. Foto: Latina Ahora, a modo de cerrar el mes de enero, se estrenará Yo soy: nueva generación, espacio que contará con un nuevo jurado conformado por Yiddá Eslava, Julián Zucchi, Janick Maceta y el periodista Jorge Henderson. Asimismo, la conducción estará a cargo de Karen Schwarz y el actor Nicolás Galindo. Karen Schwarz le da la bienvenida a Nicolás Galindo La presentadora televisiva Karen Schwarz compartió en sus redes sociales lo emocionada que se encuentra de participar en esta nueva etapa. También, aprovechó para saludar a su nuevo compañero, el actor y conductor Nicolás Galindo. Karen Schwarz le dio la bienvenida al actor Nicolás Galindo en la conducción de Yo soy: nueva generación. Foto: Karen Schwarz/captura “Que felicidad poder contarles que @nigagando será mi compañero en la conducción en Yo soy nueva generación. ¡Bienvenidooooo! Nos vamos a divertir muchísimo. Desde ya, eres parte de la familia de Yo soy”, escribió en su publicación. Yiddá Eslava y Julián Zucchi llegan a Yo soy: nueva generación El 20 de enero, el canal de televisión lanzó una propaganda sobre el nuevo formato de Yo soy y en él, se vio a la pareja. “Sí, él y yo. Yo y ella. Venimos para divertirnos y emocionarnos porque para el talento no hay edad”, dijeron emocionados. Ahora, Yiddá Eslava y Julián Zucchi tendrán la oportunidad de descubrir nuevos talentos y ayudarlos a crecer en el mundo artístico. El programa comenzará a las 8.30 p. m. por la señal de Latina.

