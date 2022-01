¿Cuál es el vínculo familiar que tiene Joao de JB con Paolo Guerrero y Sergio Peña?

Joao Castillo reveló qué vínculo lo conecta con las figuras de la selección peruana de fútbol Paolo Guerrero y Sergio Peña.

Joao contó que mantiene una estrecha relación con ambas figuras de la selección peruana. Foto: composición LR

Joao Castillo, uno de los personaje del programa de JB, narró detalles inéditos de su vida y paralizó a sus seguidores, sobre todo a los hinchas de la selección peruana, al revelar el vínculo que tiene con Paolo Guerrero y Sergio Peña. En una entrevista con Día D, el popular Joao reveló ser el primo del reconocido futbolista peruano Paolo Guerrero , y que mantiene una relación muy cercana con el ‘Depredador’. PUEDES VER: Magaly Medina apoya el retiro de Melissa Paredes de la TV: “Lo que hizo fue tramposo y mentiroso” “Con Paolo siempre hemos tenido comunicación; pero por todo el tiempo que ha jugado en el extranjero solo nos veíamos cuando eran sus vacaciones, en sus reuniones, en su cumpleaños”, contó. Asimismo, Joao Castillo comentó que Sergio Peña es su sobrino . El ahora cómico señaló que él era el encargado de cuidar al volante peruano cuando era un bebé. “Siempre hemos vivido juntos, cuando su mamá trabajaba de joven, mi hermana y yo le hemos cambiado el pañal”, manifestó el integrante de JB. Joao contó que antes de trabajar como actor cómico, era taxista y fue contratado para trasladar a algunas de las figuras que laboraban con JB. “A los tres meses me llamaron como extra. No hablaba con nadie, estaba callado y encima mi primer papel era de seguridad de la doctora Pollo”, reveló entre risas. Jorge Benavides también se refirió sobre el ex administrador y entrenador de fútbol para señalar que Joao es un descubrimiento del programa. “Tiene muchos detractores; pero acá somos tercos”, agregó.

