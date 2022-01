Jessica Newton se despide de Cheslie Kryst, Miss USA que tuvo trágica muerte en Nueva York

La presidenta del Miss Perú Jessica Newton se pronunció tras la noticia del fallecimiento de Cheslie Kryst.

Jessica Newton dedicó sentido mensaje a Cheslie Kryst. Foto: GLR / difusión

Jessica Newton se pronunció ante la lamentable noticia del deceso de la Miss USA Cheslie Kryst. Mediante sus redes sociales, la empresaria de despidió de la modelo con un sentido mensaje. En su cuenta oficial de Instagram, la organizadora del Miss Perú compartió una fotografía de la exreina de belleza donde le dedica unas breves palabras. “Descansa en paz, reina” , escribió en una de sus historias de Instagram. PUEDES VER: Muere Dora Cadavid, la actriz colombiana que interpretó a ‘Inesita’ en Yo soy Betty, la fea Publicación de Jessica Newton Foto: Instagram Janick Maceta dedica sentido mensaje a Cheslie Kryst A través de sus redes sociales la jurado de Yo soy Janick Maceta también dedicó unas conmovedoras palabras a su colega, Cheslie Kryst. “Descansa en paz hermoso ángel. Fuiste una gran inspiración”, escribió la ex Miss Perú en sus historias de Instagram. Janick Maceta se despide de Cheslie Kryst. Foto: composición/ Instagram Cheslie Kryst conmociona con su abrupta muerte La Miss Estados Unidos 2019 falleció a primeras horas del 30 de enero de 2022. Su cuerpo fue hallado sin vida tras caer del piso 29 del edificio The Orion, el rascacielo donde vivía, ubicado en Manhattan, Nueva York. Miss Estados Unidos 2019, Cheslie Kryst falleció la mañana del 30 de enero 2022. Foto: Cheslie Kryst/Instagram ¿Quién fue Cheslie Kryst? Cheslie Kryst nació hace 30 años atrás en Jackson, Michigan. Se coronó como Miss USA 2019 y logró posicionarse en el top10 del Miss Universo de ese año. Kryst no solo destacó como modelo, sino también en el ámbito académico y deportivo, pues cuenta con un título como abogada y una maestría en administración de empresas. Asimismo, era atleta profesional en la modalidad de heptatlón, con marcas estatales en la categoría de salto triple. Posterior a su reinado, Cheslie trabajó como corresponsal para el portal ExtraTV y fundó el blog de moda White Collar Glam. Gracias a su desempeño en la televisión, llegó a ser nominada a un Emmy. Cheslie Kryst, ex atleta y abogada. Foto: Cheslie Kryst/Instagram

