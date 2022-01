JB en ATV: Joao Castillo afirma que es primo de Paolo Guerrero y tío de Sergio Peña

Es familia del goleador. El actor cómico Joao Adriano Castillo impresionó al público luego de una entrevista que tuvo con Día D, donde contó varios detalles de su vida personal y artística. Como se sabe, actualmente forma parte de uno de los programas humorísticos más importantes del país, JB en ATV, en el cual demuestra su talento en diferentes sketches.

Reveló que mantiene una buena relación con el futbolista Paolo Guerrero, pues es su familiar. “Paolo es mi primo, mi mamá y su mamá son primas hermanas. Con Paolo siempre hemos tenido comunicación; pero por todo el tiempo que ha jugado en el extranjero solo nos veíamos cuando eran sus vacaciones , en sus reuniones de cumpleaños”, contó.

Joao Adriano Castillo es primo hermano del goleador peruano Paolo Guerrero. Foto: Día D/captura

Mientras que, con el futbolista de 26 años Sergio Peña, son más cercanos, debido a que es su tío. “Su mamá es mi prima hermana, pero en realidad es como mi hermana mayor y siempre hemos vivido juntos en la misma casa en San Miguel. Cuando ella trabajaba de joven, mi hermana de sangre y yo le hemos cambiado el pañal”, dijo Joao Castillo alegre.

El cómico de JB en atv también tío del seleccionado Sergio Peña. Foto: Día D/captura

PUEDES VER: JB en ATV parodia entrevista de Fernando del Rincón a Pedro Castillo en CNN

¿Cómo logró unirse al equipo de Jorge Benavides?

Joao Castillo trabajaba como taxista en el 2017, y contó que, en esa época, un amigo productor lo contrató para que movilice a las invitadas del programa cómico de ese entonces. “Uno de mis primeros servicios fue para Gabriela Serpa, la recogía de la universidad San Marcos y estaba con su mamá”, recuerda para Día D.

Gabriela Serpa es una de las amigas cercanas de Joao Castillo en JB en ATV. Foto: Día D/Captura

La modelo Gabriela Serpa también se encontraba en el momento de la entrevista, por lo que el reportero aprovechó para preguntarle cómo era Joao en el servicio. “Callado, con sus lentes negros y, como es alto, yo tenía un poco de miedo, la verdad, porque su tamaño es imponente. Tremendo hombre”, dijo la también actriz.

Jorge Benavides asegura que Joao es un descubrimiento del programa. Foto: Día D/captura

Con el tiempo, logró encontrar una oportunidad laboral dentro del show cómico. “Pasaron como tres meses y me invitaron para estar de extra. Al principio yo palteado, llegaba y me sentaba a un costado como niño avergonzado. No hablaba con nadie, estaba callado y, encima, mi primer papel era de seguridad de la doctora Pollo. Entonces, no tenía que hacer nada, solo estar parado ahí. Era una estatua”, comentó entre risas.

Joao Castillo ahora es una pieza importante en JB en ATV

Luego de cuatro años de haber ingresado por primera vez al set, Joao Castillo ha logrado ganarse su lugar y ahora forma parte del elenco principal de JB en ATV. En la entrevista se aprecia cómo él es el primero en llegar a los camerinos para ponerse en manos del caracterizador Miguel Castillo.