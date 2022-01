Janick Maceta se despide de Cheslie Kryst, Miss USA que falleció tras caer de un rascacielos

La Miss Perú Janick Maceta publicó un sentido mensaje en honor a Cheslie Kryst luego de darse a conocer la muerte de la modelo de 30 años.

Janick Maceta demostró su admiración por Cheslie Kryst a través de redes sociales. Foto: composición/ Instagram

Janick Maceta recurrió a sus redes sociales para dedicarle un tierno mensaje a Cheslie Kryst, la modelo estadounidense que sorprendió la mañana del 30 de enero tras su inesperado deceso. Desde su página oficial de Instagram, la jurado de Yo soy compartió la triste noticia junto a unas palabras para quien describió como una mujer de inspiración. “Descansa en paz hermoso ángel. Fuiste una gran inspiración” , se leía en el estado de Janick. Janick Maceta se despide de Cheslie Kryst. Foto: Janick Maceta/ Instagram ¿Qué pasó con Cheslie Kryst? PUEDES VER: Janick Maceta y Andrés Wiese vuelven a ser captados juntos por Amor y fuego La Miss Estados Unidos 2019 falleció a primeras horas del 30 de enero de 2022. Su cuerpo fue hallado sin vida tras caer del piso 29 del edificio The Orion, el rascacielo donde vivía, ubicado en Manhattan, Nueva York. Miss Estados Unidos 2019, Cheslie Kryst falleció la mañana del 30 de enero 2022. Foto: Page Six ¿Quién fue Cheslie? Cheslie Kryst nació hace 30 años atrás en Jackson, Michigan. Se coronó como Miss USA 2019 y logró posicionarse en el top10 del Miss Universo de ese año. Kryst no solo destacó como modelo, sino también en el ámbito académico y deportivo, pues cuenta con un título como abogada y una maestría en administración de empresas. Asimismo, era atleta profesional en la modalidad de heptatlón, con marcas estatales en la categoría de salto triple. Posterior a su reinado, Cheslie trabajó como corresponsal para el portal ExtraTV y fundó el blog de moda White Collar Glam. Gracias a su desempeño en la televisión, llegó a ser nominada a un Emmy. PUEDES VER: Cristian Rivero, Janick Maceta y Mauri Stern se quiebran tras interpretación de ‘Juan Gabriel’ Cheslie Kryst, ex atleta y abogada. Foto: Cheslie Kryst/Instagram

