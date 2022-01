América hoy: Janet Barboza asegura que Christian Domínguez no regresará al programa

El cumbiambero Christian Domínguez no apareció en el estreno de América hoy. Según Janet Barboza, la producción aseguró que es momento de darle ese espacio al público.

"Desde que cantó 'La almohada' de verdad que le vino la noche", le dijo Janet Barboza a Christian Domínguez. Foto: Janet Barboza/Instagram, Christian Domínguez/Instagram

El día de hoy se estrenó la temporada 2022 del programa matutino América hoy, el cual comenzó con la sorpresa de presentar a Brunella Horna como parte de la conducción junto a Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila. Sin embargo, el gran ausente del show fue el cumbiambero Christian Domínguez. “Todo hermoso, todo lindo con su casting de colaboradores, pero ¿y Christian Domínguez por qué no está aquí acompañándome este año?”, comentó ‘Giselo’. En tanto, Ethel respondió: “Buena pregunta”. La contundente respuesta de Janet Barboza Luego de escuchar las interrogantes de Edson Dávila, la popular ‘Rulitos’ no tuvo pelos en la lengua y desilusionó a sus compañeros con su respuesta. “Es que producción ha decidido este año que la oportunidad la tenga el público. Les voy a decir algo. Creo que desde que Christian cantó “La almohada”, le vino la noche. Es insuperable”, precisó. Sin embargo, días antes la pareja de Pamela Franco dijo en una entrevista para Más espectáculos que se encontraba en conversaciones con el productor de América hoy, Armando Tafur, para ver si había la oportunidad de regresar. Frente a la respuesta de Barboza, ‘Giselo’ no se quedó callado y dijo que él si lo extrañaba, mientras que Ethel Pozo lo respaldó. “Yo también, voy a decirlo públicamente, (…) Christian tiene que estar aquí para los tres años”, comentó Ethel Pozo. PUEDES VER: Janet Barboza tras ver a Brunella Horna en América hoy: Pedí que esté Mariella Zanetti Belén Estévez forma parte de América hoy 2022 Otra de las sorpresas que presentó el magazine América hoy en su estreno fue a la bailarina argentina Belén Estévez como colaboradora oficial del programa, puesto que ocupaba Christian Domínguez. Asimismo, Estévez aprovechó para mandarle una advertencia al cumbiambero. “Seré el ‘serrucho’ de Christian Domínguez y el próximo año seré el ‘serrucho’ de Janet Barboza”, comentó la figura argentina, quien ingresó al set con mucha energía y emocionada por la oportunidad.

