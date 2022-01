Hablando huevadas: Ricardo Mendoza se emociona con saludo de Tito Nieves en vivo

Los conductores de Hablando huevadas se pusieron en contacto con el salsero Tito Nieves a través de Daniela Darcourt, y le pidieron cerrar el show con un saludo.

Ricardo Mendoza reveló ser muy fan de Tito Nieves. Foto: captura YouTube

El último show de Hablando huevadas terminó con broche de oro. En el video publicado este domingo 30 de enero desde su cuenta de YouTube, se observa el preciso momento en que los conductores del programa de humor se ponen en contacto con Tito Nieves para que despida el espectáculo del día. Todo sucedió gracias a que Daniela Darcourt se encontraba entre los asistentes al show y pudo llamar al cantante de salsa debido a la estrecha amistad que ambos mantienen. “Es el show de unos amigos que están aquí en vivo con su público y te quieren conocer”, explicaba Daniela al salsero. PUEDES VER: Hablando huevadas: Jorge Luna subastará entradas para conciertos de Bad Bunny y Harry Styles Ricardo Mendoza emocionado por conversar con Tito Nieves El más feliz con la llamada fue Ricardo Mendoza, quien reveló ser fan del intérprete, por lo que no pudo ocultar su emoción al entablar una conversación con él. “Maestro cómo está, (...) aquí estamos con Daniela y ella lo ha molestado. De verdad, mil disculpas”, sostuvo el comediante. “ Ay, Dios mío, no, es que me da, es que soy muy fan ”, decía Mendoza cada vez más emocionado. Fiel a su estilo, el humorista hizo una broma con el intérprete extranjero. PUEDES VER: Famosos que pasaron por Hablando huevadas e hicieron de las suyas “Espere, maestro, o papi... perdón, es que ella (Daniela) le dijo papi y yo también quiero decirle así”, sostuvo Ricardo entre las risas de los espectadores. Tito Nieves cierra el show de Hablando huevadas La finalidad de llamar a Tito Nieves durante el espectáculo era lograr que el cantante dé por terminado el programa con una frase de despedida. Así se lo pidió Ricardo Mendoza y el salsero cumplió satisfactoriamente con el reto. “Hasta aquí llegó el show de Hablando huevadas, y te lo dice Tito Nieves”, dijo el intérprete a través de la videollamada. El público aplaudió y gritó con euforia tras las palabras del cantante mientras que Ricardo no podía creer lo que acababa de suceder. “Era Tito Nieves, es la persona más importante que he visto en mi vida. ¡Tito Nieves!, en verdad soy muy fan” , aseguraba el humorista.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa