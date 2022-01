Grupo 5: el mánager de la agrupación se pronunció por la fiesta de la hija de Bruno Pacheco

Jimmy Yaipén dio detalles sobre el show de dos horas que brindó la agrupación y por el que cobró 50.000 soles.

¿Quién pagó los 50.000 soles que fueron destinados para lograr que el Grupo 5 toque en la fiesta de la hija de Bruno Pacheco? Foto: Grupo 5/Instagram

La reconocida agrupación de cumbia peruana Grupo 5 ha sido mencionada en uno de los últimos escándalos del Gobierno actual, luego de que el 6 de noviembre del año pasado se realizara una fiesta privada por el cumpleaños número 19 de la hija del ahora exsecreatario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco. Al exclusivo evento, llevado a cabo de Cieneguilla, asistieron alrededor de 50 personas y se desembolsó la suma millonaria de 100.000 mil soles, también se registró el ingreso de una camioneta que le pertenece a Karelim López Arredondo, investigada por la Fiscalía por la adjudicación del millonario contrato en el caso Provías y varias visitas a Palacio. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención fue que 50.000 soles fueron destinados para contratar al popular grupo musical, según un reportaje de Cuarto Poder . Tras ello, la pregunta que se han hecho los usuarios es ¿con qué dinero lograron afrontar el cuantioso gasto? Como se sabe, Pacheco viene siendo investigado por la Fiscalía por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, y en varias ocasiones declaró que se encuentra en una difícil situación económica al contar solo con un sueldo de profesor. PUEDES VER: Bruno Pacheco: revelan que Grupo 5 tocó en fiesta por cumpleaños de su hija en Cieneguilla El mánager del Grupo 5 se pronuncia Jimmy Yaipén comentó sobre el evento al que asistió el grupo originario de Monsefú. Según indicó, se presentaron por dos horas en la fiesta e interpretaron un promedio de 15 canciones. “(¿Qué incluye el servicio?) El show nada más (¿En qué consiste?) Dos horas de la presentación de la orquesta, 15 canciones al menos”, comentó Jimmy para el diario Ojo. Asimismo, recalcó que asistieron 22 integrantes de la orquesta al evento, ello implica un gasto adicional de 12.000 soles para su traslado. “Todo lo que es la logística para traer al grupo”, agregó. A esta cifra se le aumenta 22.000 soles que se destinan al traslado de equipos de audio, que son requerimientos mínimos que solicita el Grupo 5. El cantante y compositor Giuseppe Horna trabajó en diferentes agrupaciones como el Grupo 5, Los hermanos Yaipén, Bareto, Los 5 de oro, Combo Camagüey, entre otros. Foto: Giuseppe Horna/Instagram. PUEDES VER: Grupo 5 fue tendencia por show virtual gratuito por Año Nuevo 2022 Afirmó que la agrupación no tuvo contacto directo con quien alquiló y organizó la fiesta. “El que tenía toda la interacción fue Cristian Robles (promotor de eventos contratado para esa ocasión)” , dijo Jimmy Yaipén. Grupo 5 realizó un concierto gratuito por año nuevo 2022 Se llevó a cabo de forma virtual y fue transmitido por Latina. Christian Yaipén encabezó la orquesta y entonó sus mejores temas musicales. En pocos minutos el Grupo 5 se volvió tendencia en redes sociales y sus seguidores compartieron en Instagram y Twitter de qué manera acompañaban al especial musical. “Gracias, Latina, por poner al Grupo 5 para fin de año”, “Un agradecimiento al Grupo 5 por salvar mi aburrido Año Nuevo” y “Dos nombres que hacen feliz a Perú: el Grupo 5 y Gianluca Lapadula”, fueron algunos de los comentarios de los cibernautas.

