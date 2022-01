Georgina Rodríguez ignora las críticas y luce su embarazo en Dubai con Cristiano Ronaldo

La modelo argentina Georgina Rodríguez publico una serie de fotos donde luce feliz con los hijos de Cristiano Ronaldo.

Una vida llena de lujos. Georgina Rodríguez saca su lado más maternal en tiernas fotos junto a los hijos de Cristiano Ronaldo en la playas de Dubai. Foto: Georgina Rodríguez/ Instagram

Una vida llena de lujos. Georgina Rodríguez hace oídos sordos a las recientes críticas a raíz de su propio reality en Netflix, estrenado el día de su cumpleaños, el jueves 27 de enero. Esta producción cuenta detalles de su vida en pareja con el astro del fútbol mundial Cristiano Ronaldo. Hace unas horas publicó en su cuenta oficial de Instagram varias fotografías con el título “En el paraíso”, donde luce su espectacular bikini que deja ver su avanzado embarazo y en unos meses dará a luz a unos gemelos. Georgina Rodríguez disfruta de su embarazo en las playas de Dubai. Foto: Georgina Rodríguez/Instagram En las siguientes instantáneas se le puede ver en las paradisíacas playas de Dubai junto a los demás hijos de CR7: Cristiano Ronaldo Jr, los mellizos Eva y Mateo, que llegaron el mismo año que Alana Martina, primera hija que ambos tienen en común. Georgina Rodríguez tendrá gemelos con el astro de fútbol Cristiano Ronaldo. Foto: Georgina Rodríguez/captura PUEDES VER: Georgina Rodríguez: tío la acusa de haber abandonado a su familia Georgina Rodríguez: la familia de la modelo la acusa de haberlos abandonado La modelo argentina Georgina Rodríguez se vio en el ojo de la tormenta cuando su tío materno Jesús Hernández conversó con The Sun y reveló que su sobrina se desentendió de toda su familia luego de haber iniciado una relación con el futbolista Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Foto: Netflix “Puede que se sienta avergonzada y que se considere mejor que nosotros porque no vivimos con sus mismos lujos. Pero yo nunca le he pedido nada. Ella tan solo nos ha llamado una o dos veces desde que salió a la luz que salía con Cristiano Ronaldo”, dijo el hermano de la madre de Georgina. Al igual que él, su media hermana y la esposa de Hernández también contaron detalles de su situación con ella. Georgina Rodríguez habla sobre su padre En el episodio 5 de su serie autobiográfica, Georgina Rodríguez recuerda pasajes de su infancia en Jaca, España, y cuenta cómo se siente frente a la pérdida de su padre. “En el momento que él falleció, noté un cambio en mi vida y en mi trabajo. Y yo sé que es él, es la luz. De hecho, el día que yo me enteré del fallecimiento de mi padre, estaba justamente en ese momento firmando mi primer contrato de moda”, comenta entre lágrimas.

