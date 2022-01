Gene Simmons apoya a Britney Spears con respecto a la tutela ejercida sobre ella

El integrante de Kiss utilizó sus redes sociales para compartir con sus seguidores su opinión con respecto a la situación de la cantante.

El músico aseguró que la cantante debería manejar sus ingresos con libertad. Foto: composición/ BBC

¡Un aliado más! El último viernes 28 de enero, Gene Simmons utilizó su cuenta de Twitter para dar su apoyo públicamente a Britney Spears, quien sigue denunciando los distintos abusos que sufrió por parte de su familia durante la tutela a la fue sometida. PUEDES VER Padre de Britney Spears buscaría recuperar la tutela de la cantante ¿Qué dijo el músico sobre Britney Spears? El músico de Kiss sorprendió a los cibernautas al retuitear una publicación de TMZ, en la que se informaba sobre el pedido de declaración que podría hacer la artista. Este fue solicitado por su padre, Jamie Spears. El bajista fue directo al hablar del asunto e indicó que le indigna el hecho de que la intérprete de “Toxic” no haya tenido la independencia económica que necesitaba, después de haber desarrollado una exitosa carrera en la industria musical. “Ok. No suele ser un tema que comento mucho, pero aquí va. Britney Spears ganó su dinero de la manera más difícil, ella trabajó para ganarlo. Nadie, incluidos los padres y la familia, debería tener nada que decir con respecto a sus finanzas. Punto”, escribió en la red social. El músico considera injusta la situación de Spears. Foto: Twitter Gene Simmons PUEDES VER Dolly Parton aplaude a Britney Spears y a Taylor Swift: “Tienes que defenderte” Las acusaciones entre los miembros de la familia Spears continúan Según los informes publicados por el portal TMZ, el abogado de Jamie Spears (padre) se puso en contacto con el abogado de Britney y solicitó agendar una fecha para que la cantante declarara sobre temas de seguridad infantil y (posible) uso de drogas. El portal fue el que dio la primicia sobre la petición del padre de la cantante. Foto: TMZ La plataforma señaló que el padre de la artista solicita que se interrogue a su hija y que vuelva a explicar las acusaciones que dio en junio del 2021, cuando dijo que la obligaron a usar un DIU y se le prohibió casarse. De acuerdo a lo publicado por TMZ, Mathew Rosengart, abogado de Britney, habría recibido un correo por parte del equipo legal del progenitor, en el que se solicita una fecha y hora para que la ‘Princesa del pop’ hable. PUEDES VER Madonna sobre hacer gira con Britney Spears: “¡Podríamos recrear el beso!” Previamente, Alex M. Weingarten, abogado de Jamie, exigió a la jueza a cargo, Brenda Penny, que se revelara los registros médicos privados de Britney. El argumento de esta solicitud se basaba en que “el público tiene derecho a saber el contexto en torno a sus decisiones mientras actúa como tutor”. La autoridad rechazó el pedido y dio por finalizada la tutela, bajo el “derecho a la privacidad de Britney sobre su información médica privada”, según Los Ángeles Times.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa