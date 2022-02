Flavia Laos sobre Austin Palao: “Es un chico guapísimo; nos estamos conociendo como amigos”

Flavia Laos fue relacionada sentimentalmente hace algunos días atrás con un famoso influencer internacional llamado Jay Alvarrez. La joven modelo y el deportista recorrieron las principales atracciones turísticas de la ciudad del Cusco y fueron captados en más de una vez en situaciones cariñosas, por lo que todo hacía pensar que la ex chica reality había iniciado una nueva relación.

Sin embargo, tras algunos días se hizo presente en En boca de todos y descartó rotundamente que entre sus planes a corto plazo esté tener una nueva pareja. Ahora, la empresaria volvió a asistir al espacio televisivo de América para hablar sobre sus nuevos proyectos y causó gran sorpresa al llenar de elogios a un chico reality.

Flavia Laos llena de elogios a Austin Palao

Flavia Laos pasó por el conocido reto de El camino de la verdad y tuvo que responder a la pregunta de si Austin Palao era el chico más guapo de la televisión. La influencer no dudó en responder afirmativamente y señaló que se están conociendo, y tampoco descartó darse una nueva oportunidad en el amor.

“Austin es un chico guapísimo, tiene un buen cuerpo y aparte es muy buena persona. Tiene todos los requisitos y me parece el más guapo, actualmente, de la televisión peruana. Nos estamos juntando con amistades, tenemos un círculo en común. Nos estamos conociendo como amigos. Lo llegué a tratar y es una persona con un buen corazón y solo tengo buenas opiniones por él”, añadió.

Flavia Laos y sus requisitos para su nueva pareja

Ricardo Rondón insistió con la posibilidad de que Flavia Laos le dé una oportunidad a Austin Palao. De inmediato, ella respondió que tiene una serie de requisito para volver a estar con alguien.

“Para volver a estar con alguien tengo que conocerlo muy bien porque la próxima persona con la que esté tiene que tener todo lo que espero de un hombre y eso toma tiempo. Que sea una persona trabajadora, muchas metas, honesto y leal”, añadió.