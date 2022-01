Flavia Laos incómoda al ser consultada sobre Luciana Fuster: “No quiero hablar de ella”

Flavia Laos pasó desafortunado momento en el set de En boca de todos durante su reciente edición de hoy, lunes 31 de enero. La modelo, quien en anteriores ocasiones ha preferido guardar sus opiniones sobre el vínculo sentimental que mantiene su expareja Patricio Parodi con Luciana Fuster, fue cuestionada nuevamente sobre la ex chica reality.

Flavia Laos asistió como invitada al programa de espectáculos En boca de todos junto con su hermana. Durante un segmento del espacio televisivo, la joven modelo fue sometida a una dinámica de preguntas. A medida que pasaban las interrogantes, la modelo fue recordada sobre la vez en la que empató con Luciana Fuster en el concurso de El rostro más bello de la TV, hace unos años.

Flavia Laos evidencia su disgusto

Tras recordar dicho episodio, Tula Rodríguez aprovechó para preguntarle a Flavia Laos si en ese momento ambas eran buenas amigas.

A lo que la ex chica reality respondió: “Tú sabes, Tula, que no quiero hablar de eso. No quiero responder eso. No quiero hablar de ella ni de la otra persona (Patricio Parodi)”, dijo Flavia Laos, con evidente semblante de incomodidad.

Kiara Laos respaldó cordial gesto de Flavia con Luciana Fuster

En el 2020, cuando se conocieron los resultados del certamen en el que participaron Flavia y Luciana, ambas se dieron el tierno y amical gesto de un fuerte abrazo. Al respecto, Ricardo Rondón preguntó a Flavia Laos si volvería a recrear dicho momento, a lo que ella respondió que, en el caso de estar enfrentándose en otra competencia, lo haría.

Instantes posteriores, Kiara Laos, hermana menor de Flavia, respaldó la cordial actitud que tuvo su consanguínea con Luciana Fuster al conocer el resultado de su empate en el certamen de belleza.

“Está bien, en ese momento se dio, y me parece que fue lo correcto, lo debido; lo que todo el mundo debería hacer”, dijo la hermana menor de la influencer.