Daniela Darcourt estuvo en el show de Hablando Huevadas: “Ustedes son mis hermanos”

Daniela Darcourt asistió al teatro Canout para el reciente show de Hablando Huevadas, el pasado domingo 30 de enero. La cantante afirmó que fue para dejar en claro que Jorge Luna y Ricardo Mendoza son sus amigos cercanos.

“Tenemos otro personaje pintoresco”, comentó Jorge Luna en la presentación. A lo que Daniela respondió: “Habla pues conch…”.

El público aplaudió a la cantante y la recibieron con entusiasmo. “He venido a orinar el Canout (haciendo alusión a que marcará territorio). Lo que pasa es que he visto mucha gente que, últimamente, se ha hecho las fans, cuando ni siquiera los conocían. Hoy he venido a decir que ustedes sí son mis hermanos”, comentó la intérprete de “Señor Mentiras”.

Ante esto, Ricardo Mendoza no pudo evitar contestar con un chiste, algo común y fundamental en toda presentación. “No puedo creer que le tires m… a Rosa María Palacios”, lo que ocasionó que Daniela y todos los presentes estallaran en risas.

Yahaira Plasencia negó tener una enemistad con Daniela Darcourt

Yahaira Plasencia estuvo como invitada en el Canta y gana de Esto es Habacilar. Durante su presentación en el programa, la salsera sorprendió al referirse a Daniela Darcourt como ‘Dani’ cuando Facundo González le consultó sobre una posible rivalidad con ella. En ese sentido, la popular ‘Yaha’ descartó cualquier tipo de enemistad con su colega y hasta le mandó saludos.

Vecina prohíbe que Daniela Darcourt cante

Daniela Darcourt empezó a interactuar con sus fanáticos, a través de su cuenta de Instagram, luego de abrir un casillero de preguntas sobre la cantante.

Un seguidor le consultó: “¿Por qué ya no cantas en tu depa? Me gustaba escuchar”. Ante ello, la artista respondió: “Ya no hago tanta bulla en el departamento y no canto aquí porque la vecina que me odiaba hizo que me manden dos memos diciendo que me iban a aumentar la cuota del departamento si seguía cantando. Entonces, dije ‘no’”.