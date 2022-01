Sol Carreño, Mávila Huertas, Sebastián Salazar y los periodistas que han liderado Cuarto poder

Muchas figuras del periodismo peruano han tomado las riendas de Cuarto poder, el programa de reportajes e investigaciones de América TV. En esta nota, conoce quiénes pisaron el set del espacio dominical.

Controvertidos periodistas estuvieron bajo la conducción de Cuarto poder durante el tiempo que estuvo al aire. Foto: captura/América Televisión

Cuarto poder, programa de investigación periodística de América Televisión, ha tenido, desde su emisión en 2002, casi una decena de conductores. Sol Carreño, por su parte, se muestra como una de las figuras más resaltantes durante muchos años. La periodista regresó a la conducción este 2022, tras ausentarse casi dos años. En esta nota repasamos a los hombres y mujeres de prensa que se hicieron presentes en el polémico espacio informativo. Carlos Espá Fue el primer conductor de Cuarto poder, que inicialmente estaba dirigido por Rossana Cueva. En 2022, Espá y todo el equipo de producción renunciaron tras un incidente con el expresidente de la República Alejandro Toledo. En una de las ediciones, ambos protagonizaron una acalorada discusión durante un enlace telefónico, en el cual el mandatario lo llamó "cobarde". La gresca se generó luego de que el espacio dominical emitiera un polémico reportaje sobre una recolección de firmas falsas para la inscripción del partido Perú Posible. Sol Carreño La periodista es una las figuras más representativas del espacio dominical de América Televisión. Se incorporó al programa en el 2005, tras la salida de Carlos Espá, y condujo junto a Raúl Tola y Augusto Thorndike hasta el 2020. Este 2022 volvió a liderar el formato televisivo. Raúl Tola Raúl Tola acompañó a Sol Carreño desde el 2000 hasta el 2011. En ese año, el periodista presentó su renuncia como protesta a la inesperada salida de la directora de prensa de América TV Laura Puertas. "Me resulta asombroso que los directivos hayan decidido sacarla, tomando en cuenta que el área de prensa del canal 4 tiene el mejor rating y la mayor credibilidad en nuestro país", puntualizó en un comunicado aquel entonces. Augusto Thorndike Augusto Thorndike se incorporó a Cuarto poder en enero del 2014 hasta diciembre del 2020. Recordado por sus acaloradas entrevistas con el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, y el expresidente Martín Vizcarra, dejó su puesto tras más de cinco años acompañando a Sol Carreño, quien también dejó el cargo ese mismo año. Augusto Thorndike y Sol Carreño le dicen adiós a Cuarto poder. Foto: captura de América TV Mávila Huertas La periodista estuvo un breve tiempo en la conducción de Cuarto poder, desde enero del 2021 hasta junio de ese mismo año, tras presentar su carta de renuncia. Mávila Huertas en Cuarto poder. Foto: captura/América Televisión Sebastián Salazar y Tatiana Alemán Sebastián Salazar y Tatiana Alemán desataron la polémica al ser presentados como los nuevos conductores de Cuarto poder, a mediados del 2021. Su permanencia en el programa no duró mucho y anunciaron su salida ese mismo año. "Con esa investigación, con la que nos sentimos sumamente orgullosos, como tantas otras notas de impacto social en las que pusieron en evidencia los graves problemas nacionales, o ayudaron, en algo, a cambiar las vidas, es que cerramos este ciclo de Cuarto poder, que se tomará una pausa para las fiestas de fin de año y, por supuesto, que volverá renovado", dijo la periodista en su último día a cargo de la conducción. "Les agradecemos haber depositado su confianza en nosotros, su sintonía, y, con ello, el liderazgo periodístico de todos los domingos", agregó el hijo de Federico Salazar. Conductores de Cuarto poder se despiden de programa: Foto: Captura América TV.

