Brunella Horna: usuarios de Instarándula aseguran que será la nueva conductora de América hoy

El popular ‘Samu’ reveló las pruebas que enviaron sus seguidores y que demostrarían que Brunella Horna es el nuevo jale del magazine de América TV.

¿Quién será el nuevo reemplazo de Melissa Paredes en América hoy? Foto: Brunella Horna/Ethel Pozo/Janet Barboza/Instagram

Falta poco para el estreno de la nueva temporada de América hoy y una de las grandes interrogantes es quién cubrirá el puesto de Melissa Paredes. Hace unas horas, Gisela Valcárcel publicó unas stories en su cuenta de Instagram donde dejó ver parte del vestido y pies del nuevo ingreso. El video iba acompañado de la siguiente descripción: “Y aquí la nueva conductora”. Asimismo, etiquetó al productor del programa, Armando Suazo. En los siguientes clips dejó ver cómo se dio el ensayo general donde estuvo Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila conduciendo. Sin embargo, los usuarios se quedaron con la intriga de saber quién era la famosa que apareció en el Instagram de la popular ‘Señito’. A raíz de ello empezaron a buscar similitudes con el atuendo y accesorios que se dejaban ver para relacionarlos con alguien de la farándula. Samuel Suárez revela que Brunella Horna sería la nueva conductora En el portal Instarándula, el periodista de espectáculos Samuel Suárez comenzó a publicar varias fotografías donde sus seguidores demostraron que ‘Baby Bru’ acompañará en la conducción a Ethel Pozo y Janet Barboza. En las fotos enviadas muestran cómo el manicure, joyas y calzado coinciden con la pareja de Richard Acuña. “Gisela juega al misterio con la identidad del nuevo jale de América hoy, generando una búsqueda intensa de las ratujas”, escribió ‘Samu’. “Todas las pistas soltadas por Gisela llevan a Brune, y de ser así, será un buen jale. Ya estuvo los primeros días de enero en la conducción espectáculos de la mañana y generó muchos titulares con sus opiniones . Éxitos”, expresó. PUEDES VER: Janet Barboza se sorprende al ver foto de Edson ‘Giselo’ Dávila en su camerino y pide que la retiren Brunella Horna aconsejó a Tilsa Lozano La empresaria comentó el incidente que vivió la jurado de El artista del año Tilsa Lozano cuando se molestó con una fan que la grabó sin consentimiento mientras pasaba un día de playa en compañía de su prometido Jackson Mora. “Lo que pasa (es) que cuando uno está en la televisión, como tienes cosas buenas, buenos contratos o gente que te quiere, también te expones a eso, que dejas la privacidad a un lado. Entonces no te puedes quejar porque es la decisión que tú tomaste”, precisó.

