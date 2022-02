Brunella Horna minimiza las críticas de Janet Barboza: “Es parte de divertirnos”

Luego de ser presentada como nueva conductora de América hoy, Brunella Horna fue recibida con algo de hostilidad por Janet Barboza, pero la propia modelo aclaró el tema.

Brunella Horna será la nueva conductora de América hoy por todo el 2022. Foto: captura de América

América hoy volvió a las pantallas este lunes 31 de enero tras varias semanas de vacaciones, con todos sus rostros conocidos y con uno nuevo que presentar. La gran expectativa por el regreso de este programa creció por las ansias de saber quién llegaría tras la salida de Melissa Paredes, y grande fue la sorpresa cuando Brunella Horna fue presentada como la nueva compañera de Ethel Pozo, Janet Barboza y compañía. Sin embargo, la popular ‘Rulitos’ sorprendió a propios y extraños al recibir a la joven modelo con algo de hostilidad con un curioso comentario. “Yo les dije que no traigan a nadie más de Bienvenida la tarde, y en qué terminamos”, indicó la animadora de shows de cumbia. PUEDES VER: Brunella Horna es la nueva conductora de América hoy tras salida de Melissa Paredes Brunella Horna minimizó las críticas de Janet Barboza A pesar de ser nueva en el programa, Brunella Horna no se achicó ante el comentario de Janet Barboza y rápidamente le respondió con una hilarante frase. “Le han hecho caso al público, y el público quería juventud”, indicó. Asimismo, al finalizar su jornada, La República abordó a la pareja de Richard Acuña sobre estos comentarios entre ella y su nueva compañera. Horna señaló que es parte del show televisivo para darle diversión a la gente. “No, somos un equipo. Es parte de divertirnos, de decirnos las cosas de una manera divertida y puntual”, indicó. Brunella Horna asegura que su ingreso a América hoy no es para reemplazar a nadie Tras ser presentada como nueva conductora de América hoy, Brunella Horna rápidamente descartó que su ingreso sea para reemplazar a alguien, en clara referencia a Melissa Paredes. “Siempre he salido adelante con mi propio esfuerzo. No vengo en reemplazo de nadie ni a quitarle el puesto a nadie”, señaló.

