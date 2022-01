Brunella Horna es la nueva conductora de América hoy tras salida de Melissa Paredes

¡Una nueva etapa! La modelo Brunella Horna es el nuevo jale de América hoy. Recibió la bienvenida por parte de Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila.

América hoy estrenó su nueva temporada 2022

América hoy estrenó su nueva temporada 2022 este lunes 31 de enero por la señal de América TV. En su primer día al aire, los conductores Ethel Pozo, Janet Barboza y Edson Dávila anunciaron el ingreso de una compañera, que ocupará el lugar que dejó Melissa Paredes. Se trata de la modelo Brunella Horna. La exchica reality debutó como conductora en el magazine, realizado por la productora de Gisela Valcárcel. Ante de ingresar al set de televisión, difundieron un informe sobre todos los atributos que tiene Brunella Horna, quien además de dedicarse al espectáculo también es empresaria e influencer. PUEDES VER Janet Barboza sobre ingreso de Brunella Horna: “No traigan más de Bienvenida la tarde” ¿Qué dijeron Janet Barboza y Ethel Pozo? Sus compañeras, Janet Barboza y Ethel Pozo, bromearon sobre su ingreso. La popular ‘Rulitos’ aseguró que prefería a Mariella Zanetti y pidió que no traigan a nadie más del programa Bienvenida la tarde, donde se hizo popular Brunella Horna. Sin embargo, la modelo le respondió: “ El público pedía gente joven. Así que he venido a darles juventud. Tengo 24 añitos. (...) Fue mi sueño siempre, desde que llegué de Chiclayo, ser conductora de televisión y lo he logrado, gracias a ustedes, gracias a la gente” Por su parte, la hija de Gisela Valcárcel afirmó que se sentía feliz por la presencia de la exchica reality. Brunella Horna fue conductora de +Espectáculos Brunella Horna tiene experiencia en la conducción de programas de televisión. A inicios del 2022, fue parte de la edición especial de +Espectáculos. También, ha sido figura de los segmento Emprendedor ponte las pilas y el magazine En boca de todos. Valeria Piazza y Brunella Horna al frente de la conducción de +Espectáculos. Foto: captura de América TV

