Brunella Horna desilusionada por no conseguir entradas para el concierto de Bad Bunny

Brunella Horna es una de las celebridades que espera con ansias el concierto de Bad Bunny en Lima. Así lo aseguró la modelo y exchica reality a través de sus redes sociales al momento de responder una pregunta de sus seguidores.

“¿Vas al concierto de Bad Bunny?”, consultaba un usuario.

La modelo respondió afirmativamente. “Tengo que ir al concierto de Benito, lo amo con locura” , sostuvo desde su cuenta de Instagram.

Brunella Horna se pierde la Preventa para el concierto de Bad Bunny

Inmediatamente después de afirmar que desea ver al reggaetonero en vivo, Brunella Horna reveló que no compró las entradas el día indicado pues olvidó que la fecha de Preventa iniciaba el viernes 28 de enero.

“El viernes no sé qué me pasó, por qué me olvidé, justo estaba trabajando a esa hora y no pude comprar las entradas. Pero bueno, va a salir creo que otra preventa, y ahí voy a poner todas las alarmas para no olvidarme, porque tengo que ir a ese concierto sí o sí”, decía la modelo.

Brunella se sorprende al enterarse que finalizó la venta de entradas

La influencer no contaba con que la venta de entradas para el concierto de Bad Bunny finalizaba el domingo 30 de enero. Brunella se enteró de la noticia gracias a los mensajes de sus seguidores.

“Todo el mundo me está diciendo esto, que hoy día ya fue la última Preventa de Bad Bunny. No puedo creerlo, estoy muy perdida” , se lamentaba.

Finalmente, la modelo se preocupó por la posibilidad de no conseguir entradas, pues demostró que no pagaría el precio que ofrecen los revendedores.

“Cuéntenme si van a vender de nuevo las entradas, porque no entiendo, ¿no hay opción?, ¿ya no hay más?, porque he visto reventas a 2 000 soles, o sea, quién va a pagar 2 000 soles”, finalizó la exchica reality.