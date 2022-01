Amor y fuego suspende transmisión en vivo por presunto contagio de COVID-19

A través de un comunicado, Willax informó que el programa no saldrá al aire a fin de salvaguardar la salud de todo el equipo.

Amor y fuego no se transmitirá hasta descartar casos de coronavirus en el programa. Foto: Instagram

Este lunes 31 de octubre dejó de emitirse Amor y fuego como parte del protocolo para evitar la propagación del coronavirus. Mediante las redes sociales, Willax publicó un comunicado en el que anuncia esta medida para cuidar la salud del equipo del programa. Si bien en el anuncio no se confirmó la presencia de esta enfermedad entre parte del elenco del espacio televisivo, se mencionó que el magazine conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre haría una pausa hasta que haya la certeza de que no hay riesgo de contagio de COVID-19 en las instalaciones. PUEDES VER: Rosángela Espinoza le reveló a Rodrigo Gonzalez que salía con un koreano Comunicado de Willax Televisión sobre Amor y fuego El canal se comprometió a preservar la integridad de sus empleados. “Willax Televisión comunica, cumpliendo con los protocolos de seguridad sanitaria del COVID-19, que el programa Amor y fuego toma un receso para salvaguardar la salud de todo el equipo del programa y de nuestros colaboradores. Esto se hará hasta tener la certeza de que no están expuestos a ningún riesgo de contagio”, apuntó el comunicado. Comunicado de Willax. Foto: Instagram Amor y fuego anteriormente salió del aire por casos de coronavirus Esta no es la primera vez que Amor y fuego sale del aire por contagios de la COVID-19 en su equipo. El 13 de enero de este año, el programa también dejó de emitirse por unos días por un caso de COVID-19. Asimismo, en el 2021, el espacio de Willax suspendió su programación en dos oportunidades por el mismo motivo. La primera fue en marzo y la segunda en junio, cuando tuvo que tomar dicha medida de prevención para evitar la propagación del virus.

Video recomendado: El día que Roger del Águila no quiso conducir Esto es guerra: No me gustaba el programa