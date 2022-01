Adele habría cancelado su presentación para los BRIT Awards 2022

La cantante inglesa postergó previamente sus shows en Las Vegas, los cuales había anunciado en noviembre del año pasado.

La cantante podría aparecer vía enlace en vivo durante el evento. Foto: composición/ The O2/ BBC

Después del éxito de su sexto álbum 30, la cantante Adele se encuentra en una situación bastante incómoda. Luego de postergar su residencia en Las Vegas, debido al aumento de contagio en su equipo, la intérprete de “Easy on me” habría cancelado su presentación en los próximos BRIT Awards. PUEDES VER El álbum 30 de Adele provocó la venta más alta de CD en 17 años ¿A qué se debería esta decisión por parte de la cantante? Según el diario The Sun, la artista ya no actuaría en los próximos premios BRIT 2022, en Londres. Alrededor de esta noticia circulan bastantes motivos por los que la británica habría tomado esa decisión. Además, el medio señala que los organizadores del evento se encontrarían en aprietos, ya que deben reestructurar la ceremonia agendada para el próximo 8 de febrero. “Se confirmó que Adele actuaría en la noche, pero ahora se ha retirado, lo que ha sido un gran golpe para los organizadores. Están hablando con su equipo para ver si puede aparecer por enlace de video. Es un gran dolor de cabeza, pero quieren que se involucre de cualquier manera en que ella esté de acuerdo”, dijo una fuente para el periódico. PUEDES VER El álbum 30 de Adele es el más vendido del año en Estados Unidos The Sun fue el primero en hablar sobre el tema. Foto: The Sun Recordemos que Adele no se presentaba en los BRIT Awards desde hace cinco años. Los rumores que circulan sobre esta cancelación estarían relacionados a la postergación de su gira en Las Vegas. “Parece que había preocupaciones de otra reacción violenta si hubiera actuado con los británicos tan pronto después de cancelar sus shows en Las Vegas en el último minuto. Es comprensible que esa decisión haya causado una gran decepción y, a raíz de eso, Adele y su equipo decidieron cancelar su actuación”, explicó el entrevistado a la plataforma. PUEDES VER El soundtrack de Encanto vence a 30 de Adele en el ranking Billboard 200 ¿Por qué Adele canceló su residencia en Las Vegas? A través de un breve video publicado en sus redes sociales, Adele anunció la postergación de su residencia (gira localizada) en Las Vegas, la cual iba a iniciar este próximo 21 de enero. “Lo siento mucho, pero mi programa no está listo. Hemos intentado absolutamente todo lo que pudimos para armarlo a tiempo y para que sea lo suficientemente bueno para ustedes, pero los retrasos en la entrega y el COVID nos han destruido por completo”, dijo al iniciar la grabación. Con voz quebrada y lágrimas en los ojos, explicó que ella y su equipo han pasado las últimas 30 horas tratando de encontrar alguna solución ante el aumento de casos de contagio dentro de su producción. Sin embargo, esto no pudo darse.

