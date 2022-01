‘Nino Bravo’ se pronuncia tras la final de Yo soy: “No se pudo obtener un lugar más arriba”

Una final reñida. El 29 de enero se vivió la última gala de Yo soy: grandes batallas internacional, donde participaron cinco imitadores de México, Chile, Ecuador y Perú. Uno de los favoritos era Sebastián Hormazábal, el doble chileno del baladista español Nino Bravo.

En esta oportunidad, el público era el encargado de elegir al vencedor; sin embargo, ‘Nino Bravo’ no pudo superar a su contrincante Sebastián Landa, imitador de José Feliciano, quien estudió a su personaje por una década y le ganó en la primera batalla de la noche. Fue él quien finalmente levantó la copa del triunfo.

“Muchas gracias por dejarme estar acá, es un momento lindo para mí. No me imaginé que iba a volver a estar en una estancia como esta después de todo lo que tuve que pasar”, expresó Hormazábal al jurado.

‘Nino Bravo’ agradece a sus seguidores por su apoyo en la final de Yo soy

El artista chileno estuvo muy activo en sus redes sociales los días previos a la gala final del reality de imitación y, luego de ser vencido por ‘José Feliciano’, no dudó en compartir un video donde mostró estar agradecido por la tremenda acogida que tuvo en un país extranjero.

“Quiero darles las gracias a todos, no se pudo obtener un lugar más arriba, pero me emocioné, debo reconocer que quería llegar un poquito más arriba. La experiencia de estar acá fue maravillosa, agradezco muy en especial al pueblo peruano que me dio su apoyo, su cariño”, fueron las palabras de Sebastián Hormazábal.

Usuarios critican el formato de la final de Yo soy: grandes batallas internacional. Foto: Sebastián Hormzábal/Instagram

Asimismo, sus seguidores comentaron la publicación en la cual lo felicitaron y aseguraron que él debió ser el ganador. “Esa dinámica para la final no fue la mejor, ni la más justa, todo debió quedar en votaciones del público sin sorteitos, en fin. Llegaste a la final, nos deleitaste en cada presentación. ¡¡¡Eres un crack!!!”, escribió uno de sus fans.

Sebastián Landa se convirtió en el ganador de Yo soy a sus 76 años

El artista peruano que personifica a José Feliciano demostró ser uno de los más queridos y admirados al haber recibido una sorpresa el día de la final del concurso. Más de 20 imitadores y cantantes realizaron un video donde le daban mensajes de cariño y aseguraban que él ganaría Yo soy: grandes batallas internacional. Y así fue.

"Gracias por este apoyo tan grande que me han brindado", dijo Sebastián Landa a su público. Foto: Instagram

Luego de vencer a ‘Nino Bravo’ y ‘Juan Gabriel’, logró alzar la copa y llevarse 10.000 dólares como recompensa. Al enterarse de la noticia, no pudo evitar derramar unas lágrimas de emoción, ya que Landa ha estudiado a su personaje por 10 años. Varios artistas lo felicitaron en redes, entre ellos Daniela Darcourt y Janick Maceta.