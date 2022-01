Daniela Darcourt a Sebastián Landa ‘José Feliciano’ por su triunfo en Yo soy: “Bien merecido”

El imitador de José Feliciano alzó el trofeo de Yo soy, grandes batallas internacional.

Sebastián Landa agradeció el respaldo de todos sus seguidores. Foto: Instagram / captura de Latina

Sebastián Landa se consagró como el mejor imitador de Yo soy, grandes batallas internacional el pasado sábado 30 de enero. José Feliciano peruano logró esta gran hazaña luego de haber participado en varias temporadas del programa. Tras este gran triunfo, el intérprete se llevó el reconocimiento de sus colegas y otras figuras del medio, quienes resaltaron su innegable talento y felicitaron esta victoria. Entre ellas, la salsera Daniela Darcourt, quien le dedicó unas emotivas palabras en sus redes sociales. “Felicidades, amigo, muy muy muy bien merecido” , comentó la cantante en una publicación de Landa. “Gracias amiga, eres lo máximo”, respondió. PUEDES VER: Sebastián Landa, ‘José Feliciano’ de Yo soy: “Gracias por ayudarme a cumplir un sueño” Sebastián Landa agradece el apoyo de sus seguidores por su triunfo en Yo soy Luego de alcanzar la ansiada victoria en Yo soy, grandes batallas internacional, Sebastián Landa se pronunció en redes sociales y agradeció a todos sus seguidores por haberle dado su respaldo durante su participación en el programa. “Gracias a todos, estoy muy emocionado y feliz. Gracias por este apoyo tan grande que me han brindado, los quiero a todos. Gracias por haber estado conmigo en esta temporada. Gracias por ayudarme a cumplir un sueño. Los quiero a todos”, expresó en su cuenta oficial de Instagram. Daniela Darcourt y Janick Maceta felicitaron a Sebastián Landa por su performance en la final de Yo soy. Foto: Sebastián Landa/Instagram Sebastián Landa tras triunfo en Yo soy, grandes batallas: “Son 10 años de esfuerzo” ¡Emocionado! Tras alzar el trofeo de Yo soy, grandes batallas internacional, Sebastián Landa no pudo evitar conmoverse y expresó que esta victoria es producto de una década de arduo trabajo. Asimismo, dedicó este logro a su amada esposa y a su tierra natal. “Para mí significa 10 años de esfuerzo. Para mi Tumbes, mi esposa y para el maestro José Feliciano”, indicó.

