Yiddá Eslava confiesa que después del embarazo continúa reteniendo líquidos: “He quedado fofa”

Yiddá Eslava mostró cómo está su cuerpo después de haber estado embarazado dos veces seguidas. No obstante, detalló que, desde hace unas semanas atrás, se sometió a un régimen alimenticio supervisado por un nutricionista con la finalidad de mejorar su estado de salud y perder algunos kilos por decisión propia. En el camino se dio cuenta que ella no solo estaba con peso de más por la comida extra que ingería, sino porque estaba pasando por un proceso llamado retención de líquidos, el cual adquirió desde su embarazo. Al respecto, Yiddá Eslava confesó: “Comadres y compadres, ¿recuerdan que hace unos días les dije que inicié un régimen alimenticio porque estaba reteniendo muchos líquidos? Pues, bien, ya hoy les puedo decir que se notan cambios. Miren. Esto, obviamente, es mi pancita que quedó del embarazo, pero mira he quedado ya (...)”. PUEDES VER: Yiddá Eslava y Julián Zucchi sorprenden a sus seguidores visitándolos en el cine La directora de cine volvió a tocar el mismo tema en redes sociales para que sus seguidores sean parte de sus procesos y para ponerle fin a quienes le escriben por interno a decir que ella no está pasando por dicho proceso creyéndose especialistas en el tema. Yiddá Eslava y Julián Zucchi visitaron a sus seguidores en el cine La pareja de esposos Yiddá Eslava y Julián Zucchi están muy emocionados con el pre-estreno de su segunda película ¿Nos casamos? Sí, mi amor en las salas de cine a nivel nacional. Es por ello que, en la primera presentación de su segundo bebé cinematográfico, los actores decidieron sorprender a sus seguidores y visitar un cine al azar para que puedan recibir las críticas constructivas y mejorar en el camino. Yiddá Eslava pidió a sus seguidores donar su cabello para aplacar los daños del derrame de petróleo Luego de que el mar limeño sufriera el derrame de los 11.900 barriles de petróleo por negligencia de la empresa Repsol, muchos personajes públicos decidieron alzar su sentir y apoyar la donación de cabello para aplacar los daños de dicha tragedia medioambiental. Uno de esos conocidos fue Yiddá Eslava, quien pidió a sus fanáticos que “no nos quedemos en casa mirándonos las caras y decir: ‘otros lograrán solucionarlo’. Los invito a acercarse a todos los grupos que están recolectando cabello de cualquier distrito para unirnos todos, porque podemos hacer una fuerza mucho más poderosa”. Es importante recalcar que ninguna organización oficial respaldaba dicha medida y no se llegó a concretar nada.

