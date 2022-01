Tony Succar y su divertida reacción por audición de participante en Perú tiene talento

Tony Succar evidenció su admiración por las grandes presentaciones que se han visto en el estreno de Perú tiene talento, el último 29 de enero. A través de sus redes sociales, el percusionista sorprendió a todos sus seguidores con su reacción al escuchar el registro vocal de una de las participantes.

En su Instagram, el productor musical compartió una publicación donde reflejó su profundo respeto ante la voz soprano de una concursante que audicionó en el reality de talentos.

“Me emocione con @perutienetalento. Estaba aquí viendo el programa, limpiando, y de repente esta voz entró a mi alma y expresó lo que estaba sintiendo en ese preciso momento”, expresó.

“No, pero fuera de bromas, qué increíble para cantar así y hacer esas escalas en ese registro. Impresionante, soprano” , agregó.

Publicación de Tony Succar Foto: Instagram

Tony Succar comparte su divertida reacción

Asimismo, Tony Succar publicó un divertido video en el que muestra su reacción al escuchar la presentación de la participante en Perú tiene talento.

En el clip, el productor musical aparece cantando, a todo pulmón, haciendo fono mímica, mientras realiza la limpieza en su casa.

Mimi Succar emocionada con niño timbalero en su audición

El pequeño Luis Ángel Paredes llegó a Perú tiene talento con la intención de quedarse en competencia gracias a su habilidad como percusionista. En su presentación, afirmó ser fanático de Tony Succar e incluso indicó que le gustaría ser como él en el futuro.

Esto conmovió a Mimy, quien no pudo evitar expresar ternura al escuchar las palabras del novel músico. “Ay, no, me muero. Qué belleza, me haces recordar a Tony”, expresó.

El participante dejó con la boca abierta a los demás integrantes del panel: Ricardo Morán, Gianella Neyra y Renzo Schuller. Finalmente, recibió la aprobación de todos los jurados y pasó a la siguiente etapa de Perú tiene talento.